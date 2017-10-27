Hôm qua (26/10), ông Hà Huy Hường, Chủ tịch UBND xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa đã có cuộc trao đổi với phóng viên Trí Thức Trẻ về vụ việc của H.

Những ngày gần đây, sự việc một thanh niên trộm chó bị người dân đánh đập rồi treo cổ lên cột điện ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vào ngày 24/10 đã gây tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng mạng.

Ông Hường xác nhận nam thanh niên có hành vi trộm chó và bị người dân bắt treo cổ cư trú ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Trước đây H. chưa từng có tiền án, tiền sự. Sở dĩ H. có hành vi trộm chó là vì bị bạn bè lôi kéo, dụ dỗ.

Vào ngày xảy ra sự việc, H. đã được công an xã Đông Lỗ giải cứu, đưa tới trạm y tế xã Đông Lỗ để sơ cứu vết thương.

Ông Hường nói thêm: “Sau khi lập biên bản, ngay trong đêm 24/10, Công an xã Đông Lỗ đã thông báo cho gia đình H. biết và nhận người thân nhưng họ không lên, không hợp tác nên đơn vị này tiếp tục phối hợp với Công an xã Mai Đình liên hệ bàn giao.

Chính quyền phải nhờ trưởng thôn xuống tận nhà mời người thân lên trụ sở UBND xã Mai Đình để nhận con thì bố của H. mới lên.

Có thể vì con cái hư hỏng nên gia đình chán nản không đến nhận con chứ nếu ngoan ngoãn, bình thường thì họ đã lên trụ sở UBND xã Đông Lỗ ngay từ đêm 24/10”.

Trong quá trình làm việc với chính quyền địa phương, H. khai rằng mình đã nghỉ học từ sớm và có sử dụng ma túy đá. Lúc được người nhà đón về, sức khỏe của H. rất bình thường nhưng trên người có nhiều vết thương phải băng bó, mặt, mũi, mồm cũng bị thương.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 24/10 người dân xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã bắt được một thanh niên trộm chó. Sau khi phát hiện, người dân đã hô hoán đánh đập, treo cổ lên cột điện. Nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để làm rõ sự việc.