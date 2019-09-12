Do nhiều lần bị Giang bạo hành và hăm dọa nên trong lúc không kiềm chế được bản thân, Linh ra tay đâm chết chồng hờ.

VKSND tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Phạm Thị Mai Linh (SN 2001, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi đâm chết chồng hờ.

Theo bản cáo trạng, Linh và Nguyễn Văn Hậu Giang (SN 1990, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình) quen biết từ năm 2015. Cả hai sống chung như vợ chồng tại phòng trọ thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bị bạo hành, thiếu nữ 18 tuổi đâm chết chồng hờ - Ảnh: NLĐ

Trong quá trình chung sống, Giang nhiều lần đánh đập, chửi mắng Linh vì say rượu. Đầu năm 2018, Linh mang thai được khoảng 4 tháng thì Giang tiếp tục có hành vi bạo hành. Không chịu nổi, Linh bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống.

Sau đó, Giang đến đón Linh về nhà mình ở. Tuy nhiên khoảng 3 tháng sau, Giang lại đưa Linh đến huyện Đức Hòa sinh sống. Giang tiếp tục đánh chửi Linh khiến cô một lần nữa bỏ về nhà mẹ.

Đến tháng 7/2018, Linh sinh con gái rồi theo mẹ đến huyện Bình Chánh, TP.HCM thuê nhà trọ ở nhằm tránh mặt Giang. Giang nhiều lần gọi điện, nhắn tin hăm dọa nhằm ép Linh về sống cùng mình.

Đến tháng 3/2019, Linh cùng con gái trở về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Biết tin, Giang hăm dọa gia đình Linh vì cho rằng cha mẹ cô ngăn cản hai người sống chung với nhau.

Khoảng 10 giờ ngày 8/4/2019, Giang đến đòi thăm con nhưng bị cha Linh ngăn cản. Do trước đó thấy đống củi phía sau nhà có dấu hiệu bị đốt cháy nên ông nghi ngờ gã rể hờ tính đốt nhà mình.

Thấy Giang quậy phá, Linh không kiềm chế được bản thân nên vào bếp lấy con dao và bình xịt hơi chạy ra đâm Giang một nhát. Giang bỏ chạy thì bị Linh đuổi theo, xịt hơi cay vào mặt và đâm thêm một nhát nữa. Hậu quả, Linh đâm chết chồng hờ và bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người.

Vụ án mạng đang được cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

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