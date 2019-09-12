Bị bạo hành, thiếu nữ 18 tuổi đâm chết chồng hờ

Xã hội 12/09/2019 16:06

Do nhiều lần bị Giang bạo hành và hăm dọa nên trong lúc không kiềm chế được bản thân, Linh ra tay đâm chết chồng hờ.

VKSND tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Phạm Thị Mai Linh (SN 2001, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi đâm chết chồng hờ.

Theo bản cáo trạng, Linh và Nguyễn Văn Hậu Giang (SN 1990, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình) quen biết từ năm 2015. Cả hai sống chung như vợ chồng tại phòng trọ thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

dam chet chong 1
Bị bạo hành, thiếu nữ 18 tuổi đâm chết chồng hờ - Ảnh: NLĐ

Trong quá trình chung sống, Giang nhiều lần đánh đập, chửi mắng Linh vì say rượu. Đầu năm 2018, Linh mang thai được khoảng 4 tháng thì Giang tiếp tục có hành vi bạo hành. Không chịu nổi, Linh bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống.

Sau đó, Giang đến đón Linh về nhà mình ở. Tuy nhiên khoảng 3 tháng sau, Giang lại đưa Linh đến huyện Đức Hòa sinh sống. Giang tiếp tục đánh chửi Linh khiến cô một lần nữa bỏ về nhà mẹ. 

Đến tháng 7/2018, Linh sinh con gái rồi theo mẹ đến huyện Bình Chánh, TP.HCM thuê nhà trọ ở nhằm tránh mặt Giang. Giang nhiều lần gọi điện, nhắn tin hăm dọa nhằm ép Linh về sống cùng mình.

Đến tháng 3/2019, Linh cùng con gái trở về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Biết tin, Giang hăm dọa gia đình Linh vì cho rằng cha mẹ cô ngăn cản hai người sống chung với nhau.

Khoảng 10 giờ ngày 8/4/2019, Giang đến đòi thăm con nhưng bị cha Linh ngăn cản. Do trước đó thấy đống củi phía sau nhà có dấu hiệu bị đốt cháy nên ông nghi ngờ gã rể hờ tính đốt nhà mình. 

Thấy Giang quậy phá, Linh không kiềm chế được bản thân nên vào bếp lấy con dao và bình xịt hơi chạy ra đâm Giang một nhát. Giang bỏ chạy thì bị Linh đuổi theo, xịt hơi cay vào mặt và đâm thêm một nhát nữa. Hậu quả, Linh đâm chết chồng hờ và bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người.

Vụ án mạng đang được cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

Mâu thuẫn gia đình, chồng cầm đá đánh vợ đến chết ở Sóc Trăng

Mâu thuẫn gia đình, chồng cầm đá đánh vợ đến chết ở Sóc Trăng

Công an đang tạm giữ hình sự nghi can Thạch Phinh để điều tra vụ án chồng giết vợ gây xôn xao dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ giết chồng đâm chết người vợ đâm chết chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản