Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 7 chung cư xuống đất: Người dân nghĩ có người vứt rác nhưng không ngờ là một đứa trẻ

Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân ở tòa chung cư N03 Dịch Vọng (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) đến xem thì phát hiện một bé trai khoảng 5 tuổi rơi xuống đất.
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Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay (15/11), người dân sống ở chung cư N03 Dịch Vọng bất ngờ nghe tiếng động lớn. Đến xem, họ phát hiện một bé trai đang nằm im bất động.
Trao đổi với Saostar, một số nhân chứng cho biết lúc xảy ra sự việc, họ nghĩ có người vứt rác xuống nhưng không ngờ là một đứa trẻ.
Mặc dù bị ngã từ cao xuống nhưng nạn nhân không bị chảy máu, tay chân bị gãy. Mọi người cho rằng có khả năng bé rơi từ ban công xuống. Được biết bé trai ở nhà với ông nội. Buổi sáng nhìn thấy cháu còn ngủ, ông nội đưa anh trai của em đến lớp. Sau khi trở về, hay tin cháu trai xảy ra chuyện không may, ông lập tức cùng mọi người đưa bé đi bệnh viện cấp cứu.
Liên quan đến vụ việc, Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng cho biết hiện nạn nhân đã được đưa vào bệnh việc cấp cứu, đơn vị này cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.