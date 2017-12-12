Bé trai 5 tuổi bị cha dùng kéo đâm vào cổ họng tử vong tại chỗ

Xã hội 12/12/2017 10:07

Trong khi đang chơi, bé N. đột nhiên bị cha bế ra khỏi quán nướng rồi dùng kéo đâm chết.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng xôn xao với đoạn clip ghi lại hiện trường một vụ án mạng xảy ra tại Pleiku (Gia Lai). Nạn nhân trong vụ việc chỉ mới 5 tuổi và kẻ gây ra thảm án lại chính là cha ruột của em.

Bé trai 5 tuổi bị cha dùng kéo đâm vào cổ họng tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Giao Thông, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ hôm qua (11/12), tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku. Theo đó, sau khi cãi nhau với vợ cũ là chị Võ Thị Ngọc D. (sinh năm 1978, ngụ tại đường Phùng Hương, phường Hội Thương, thành phố Pleiku), Võ Kim Minh (sinh năm 1978, cư trú tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) bỗng dưng bế cháu N. ra ngoài rồi dùng dao đâm vào đùi. Cú đâm mạnh và sâu đến mức làm gãy phần cán dao. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục dùng kéo đâm vào ngực và cổ họng con trai. 

Bé trai 5 tuổi bị cha dùng kéo đâm vào cổ họng tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Gã sát nhân bị người dân vây bắt - Ảnh: Một Thế Giới

Thấy vậy, người dân xung quanh chạy ra khống chế Minh và đưa bé N. vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng bé đã tử vong ngay sau đó. Được biết, vợ chồng Minh đã ly hôn trước đó, bé N. sống với mẹ. 

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

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