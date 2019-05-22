Bé sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp gây xót xa: Mất mẹ khi chưa chào đời chỉ vì bố uống rượu lái xe

Xã hội 22/05/2019 11:39

Bức ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Khi biết nguyên nhân xảy ra sự việc, mọi người càng phẫn nộ và đau lòng hơn.

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn nghiêm trọng vì tài xế say rượu xảy ra liên tục khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Những nỗi đau thương, mất mát để lại sau mỗi vụ tai nạn cho gia đình các nạn nhân là không thể nào bù đắp được.

Bé sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp gây xót xa: Mất mẹ khi chưa chào đời chỉ vì bố uống rượu lái xe - Ảnh 1
Hình ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa - Ảnh: Facebook

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một em bé sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp khiến ai nấy đều vô cùng đau xót. Kèm theo đó, cư dân mạng còn chia sẻ câu chuyện khiến đứa trẻ tội nghiệp phải nằm tại đây khi vừa mới sinh không được bao lâu.

“Con được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Bố con uống rượu chở mẹ con đang mang bầu con được 8 tháng và còn có cả chị con anh con trên chiếc xe máy. Vì say rượu nên bố con đã lao thẳng chiếc xe máy chở cả gia đình vào ô tô. Các bác sĩ phải mổ khẩn cấp để cứu con, còn mẹ con thì không cứu được nữa. Chị gái con thì bị chấn động não, anh trai con bị thương nhẹ hơn, bố con cũng bị chấn thương vùng đầu và hiện vẫn chưa tỉnh.

Bé sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp gây xót xa: Mất mẹ khi chưa chào đời chỉ vì bố uống rượu lái xe - Ảnh 2
Câu chuyện được nhiều trang fanpage trên Facebook chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Con sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi mẹ. Con không biết được dòng sữa mẹ ngọt thế nào, không biết được vòng tay mẹ yêu thương ấm áp ra sao, chẳng bao giờ con có thể nghe lời mẹ hát ru để đưa con vào giấc ngủ và mãi mãi con chẳng bao giờ biết được khuôn mặt của mẹ. Con còn quá nhỏ để chịu nỗi đau mất mát quá lớn như này”.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện này nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích người chồng vô trách nhiệm khi lái xe chở vợ con mà lại uống rượu để rồi dẫn đến thảm cảnh thương tâm.

“Băng rôn khẩu hiệu người ta treo đầy đường rồi mà không biết đọc. Đã uống rượu bia thì đừng lái xe vậy mà người đàn ông này đã làm chồng, làm cha còn không ý thức được”, T.A bình luận.

“Thương con quá, mọi người xác định đi uống rượu bia thì gọi xe mà đi. An toàn cho cả mình và người xung quanh mà cuộc vui thì vẫn tới bến”, S.S gửi lời khuyên đến mọi người.

Mặc dù vẫn chưa rõ thực hư nhưng đến thời điểm này, câu chuyện này vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Qua câu chuyện này, nhiều người hy vọng những người tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức của bản thân để đảm bảo tính mạng của chính mình và những người đi đường khác để không mang lại thêm những mất mát cho gia đình và xã hội.

Ám ảnh lời nhắn nhủ của ông bố phải mang 100 chiếc đinh trên mặt sau tai nạn kinh hoàng do tài xế say rượu gây ra

Ám ảnh lời nhắn nhủ của ông bố phải mang 100 chiếc đinh trên mặt sau tai nạn kinh hoàng do tài xế say rượu gây ra

Là nạn nhân trong một vụ TNGT kinh hoàng do gã tài xế say xỉn gây ra, nam thanh niên này đã may mắn thoát khỏi 'thần chết' sau cú va chạm.

Xem thêm
Từ khóa:   uống rượu bia lái xe say rượu lái xe câu chuyện cảm động

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 3 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản