Bé sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp gây xót xa: Mất mẹ khi chưa chào đời chỉ vì bố uống rượu lái xe

Bức ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Khi biết nguyên nhân xảy ra sự việc, mọi người càng phẫn nộ và đau lòng hơn.

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn nghiêm trọng vì tài xế say rượu xảy ra liên tục khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Những nỗi đau thương, mất mát để lại sau mỗi vụ tai nạn cho gia đình các nạn nhân là không thể nào bù đắp được. Hình ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa - Ảnh: Facebook Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một em bé sơ sinh nằm thoi thóp trong lồng ấp khiến ai nấy đều vô cùng đau xót. Kèm theo đó, cư dân mạng còn chia sẻ câu chuyện khiến đứa trẻ tội nghiệp phải nằm tại đây khi vừa mới sinh không được bao lâu.

“Con được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Bố con uống rượu chở mẹ con đang mang bầu con được 8 tháng và còn có cả chị con anh con trên chiếc xe máy. Vì say rượu nên bố con đã lao thẳng chiếc xe máy chở cả gia đình vào ô tô. Các bác sĩ phải mổ khẩn cấp để cứu con, còn mẹ con thì không cứu được nữa. Chị gái con thì bị chấn động não, anh trai con bị thương nhẹ hơn, bố con cũng bị chấn thương vùng đầu và hiện vẫn chưa tỉnh. Câu chuyện được nhiều trang fanpage trên Facebook chia sẻ - Ảnh chụp màn hình Con sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi mẹ. Con không biết được dòng sữa mẹ ngọt thế nào, không biết được vòng tay mẹ yêu thương ấm áp ra sao, chẳng bao giờ con có thể nghe lời mẹ hát ru để đưa con vào giấc ngủ và mãi mãi con chẳng bao giờ biết được khuôn mặt của mẹ. Con còn quá nhỏ để chịu nỗi đau mất mát quá lớn như này”.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện này nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích người chồng vô trách nhiệm khi lái xe chở vợ con mà lại uống rượu để rồi dẫn đến thảm cảnh thương tâm. “Băng rôn khẩu hiệu người ta treo đầy đường rồi mà không biết đọc. Đã uống rượu bia thì đừng lái xe vậy mà người đàn ông này đã làm chồng, làm cha còn không ý thức được”, T.A bình luận. “Thương con quá, mọi người xác định đi uống rượu bia thì gọi xe mà đi. An toàn cho cả mình và người xung quanh mà cuộc vui thì vẫn tới bến”, S.S gửi lời khuyên đến mọi người. Mặc dù vẫn chưa rõ thực hư nhưng đến thời điểm này, câu chuyện này vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Qua câu chuyện này, nhiều người hy vọng những người tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức của bản thân để đảm bảo tính mạng của chính mình và những người đi đường khác để không mang lại thêm những mất mát cho gia đình và xã hội.

Ám ảnh lời nhắn nhủ của ông bố phải mang 100 chiếc đinh trên mặt sau tai nạn kinh hoàng do tài xế say rượu gây ra Là nạn nhân trong một vụ TNGT kinh hoàng do gã tài xế say xỉn gây ra, nam thanh niên này đã may mắn thoát khỏi 'thần chết' sau cú va chạm.

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