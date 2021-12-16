Bé sơ sinh loét vùng mắt, xung huyết toàn thân nghi nhiễm trùng máu do mẹ sợ dịch COVID-19 tự mua thuốc điều trị tại nhà

Xã hội 16/12/2021 10:49

Lo ngại dịch COVID-19, một phần cũng do chủ quan nghĩ trẻ chỉ viêm da cơ địa thông thường nên gia đình đã không cho trẻ đi khám mà tự mua thuốc về nhà tự điều trị.

Theo thông tin của Tiền Phong, mới đây, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một bé gái cấp cứu trong tình trạng bị loét vùng mắt, cổ, quanh miệng, thân mình, kèm theo chảy mủ vàng, da xung huyết toàn thân và quấy khóc, nôn trớ sau ăn. Trẻ được chẩn đoán bị viêm da mủ, theo dõi nhiễm khuẩn huyết.

Được biết, mẹ bé là sản phụ N.T.H trú tại TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vì lo ngại dịch COVID-19, một phần cũng do chủ quan nghĩ trẻ chỉ viêm da cơ địa thông thường nên gia đình đã không cho trẻ đi khám mà tự mua thuốc về nhà tự điều trị. Sau 4 ngày tự điều trị tại nhà, tình trạng trạng nổi ban của trẻ không thuyên giảm mà tiếp tục lan ra toàn thân khiến trẻ khó chịu, bú kém, quấy khóc, lúc đó gia đình mới đưa trẻ đến viện khám.

Bé sơ sinh loét vùng mắt, xung huyết toàn thân nghi nhiễm trùng máu do mẹ sợ dịch COVID-19 tự mua thuốc điều trị tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 6 ngày điều trị kháng sinh toàn thân, sát khuẩn tại chỗ và kết hợp đắp gạc muối tại khoa Bệnh nhiệt đới, trẻ đã có tiến triển tốt, tổn thương vùng loét da đã siu khô, mọc da non. Trẻ ăn ngủ tốt, chơi ngoan, không còn quấy khóc.

Theo BSCKI. Bùi Thị Đến - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt Đới cho biết: Nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh có thể gây nhiều biến chứng khó lường, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ. Vì vậy, khi thấy trẻ có triệu chứng nhiễm trùng da, cha mẹ không nên chủ quan hoặc tự sử dụng thuốc kháng sinh hoặc thuốc nam, thuốc bắc để điều trị cho bé theo phương thức dân gian mà cần đưa trẻ tới bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ xảy ra những biến chứng đáng tiếc.

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