Bé gái xinh như thiên thần bị mẹ bỏ rơi kèm lá thư: ‘Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu’

Xã hội 04/07/2019 11:59

Mẹ bỏ rơi con gái trên chùa kèm bức thư nhờ nhà chùa nuôi vì mình phải đi lấy chồng khác, không thể nuôi con được.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ thông tin về vụ việc mẹ bỏ rơi con ở chùa cùng một bức tâm thư. Trong bức thư, người mẹ này trình bày nguyên nhân bỏ con gái là do phải đi lấy chồng. Sau khi được đăng tải, vụ việc đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo đó vụ việc xảy ra tại chùa Thích Đàm Tươi, xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) vào ngày 3/7 vừa qua.

Bé gái xinh như thiên thần bị mẹ bỏ rơi kèm lá thư: ‘Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu’ - Ảnh 1
Mẹ bỏ rơi con sau khi gửi nhờ các sư trông hộ - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày xảy ra sự việc, một cô gái trẻ khoảng 22 tuổi đưa bé gái hơn một tuổi vào chùa nhờ gửi để đi mua sữa cho con. Vì lúc này các sư đang làm lễ trong chùa, nghĩ đây là chuyện bình thường nên nhận trông con giúp. Tuy nhiên, sau đó không thấy người mẹ quay lại nên chùa đã kiểm tra những thứ mà cô để lại. Lúc này, nhà chùa phát hiện ngoài quần áo thì người mẹ còn để lại bức thư.

Trong thư người mẹ viết: “Nhà sư ạ! Em sinh viên vì tin người nên em trót dại một lần và sinh ra bé. Đến nay vì điều kiện hoàn cảnh nên em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào chùa xin sư nuôi dưỡng. Mẹ đau lòng tạm biệt con”.

Bé gái xinh như thiên thần bị mẹ bỏ rơi kèm lá thư: ‘Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu’ - Ảnh 2
Bức thư người mẹ để lại - Ảnh: Internet

Vì còn nhỏ, bé chưa biết rằng mình vừa bị mẹ vứt bỏ nên vẫn vô tư vui đùa. Sau đó, nhà chùa đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết, hiện bé gái vẫn đang được gửi ở chùa để chờ xác minh nhân thân. Sức khỏe của bé cũng hoàn toàn khỏe mạnh.

Một số cư dân mạng không ngừng chỉ trích người mẹ vì quá vô trách nhiệm khi bỏ rơi con gái của mình chỉ vì muốn lấy chồng. Số khác lại cho rằng ít nhất người mẹ này cũng đã sinh bé ra và nuôi một thời gian còn hơn phá bỏ thai từ trong bụng.

"Chỉ vì muốn lấy chồng mà bỏ rơi con của mình, thật sự tội nghiệp cho cô bé quá. Hy vọng em sẽ lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc", K.L bình luận.

"Ai cũng có hoàn cảnh riêng, đừng vội trách người khác khi mình không biết gì về họ. Ít nhất cô ấy đã không phá bỏ mà giữ lại đứa trẻ", một người dùng mạng xã hội lên tiếng bênh vực cô gái trẻ.

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