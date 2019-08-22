Bé gái 9 tuổi tử vong dưới hồ nước, có nhiều dấu vết bất thường trên thi thể

Xã hội 22/08/2019 19:37

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ vụ việc bé gái chết bất thường dưới hồ gây xôn xao dư luận địa phương.

Chiều 22/8, Công an xã Dliê Ya, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ bé gái chết bất thường dưới hồ nước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/8, bé Nguyễn Thị L.A. (9 tuổi, ngụ buôn Dliê Ya) đi khỏi nhà khiến gia đình không thể liên lạc. Sau đó, người thân tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có tung tích gì. Gia đình bé gái đã báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

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Bé gái chết bất thường bên hồ nước - Ảnh: FB

Đến chiều 22/8, một số người dân phát hiện thi thể bé L.A. ở hồ Ea Kút cách nhà khoảng 1 km nên báo công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bé L.A. bị đuối nước. Tuy nhiên, người thân thấy thi thể cháu bé không trương sình bụng giống như người chết đuối, mắt bị chảy máu nên nhờ công an vào cuộc điều tra, theo Zing. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ. 

Cách đây không lâu, tại huyện Tương Dương (Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc bé gái chết bất thường khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo điều tra, ngày 6/8, chị Lục Thị Bảy (trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) bận đi làm nên gửi con gái là bé K.T.T.V. (2 tuổi) cho bạn trai là Lê Văn Chiến trông nom.

Chiều cùng ngày, chị Bảy đi làm về thì thấy con kêu đau và khóc nức nở. Bé V. được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Do sức khỏe của bé diễn biến xấu nên được gia đình chuyển lên bệnh viện tuyến trên, tuy nhiên trên đường đi bé gái đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, chị Bảy đã ly hôn, một mình nuôi 2 đứa con. Cách đây khoảng 2 tháng, Lê Văn Chiến dọn về ở cùng. Hiện Công an huyện Tương Dương đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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