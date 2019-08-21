'Liếc' cô ruột, bé trai 13 tuổi bị đánh nhập viện, thương tích 13%

Xã hội 21/08/2019 16:17

Cơ quan công an đã khởi tố vụ cô ruột đánh cháu nhập viện ở Tiền Giang. Tức giận vì cho rằng cháu "liếc mình", Thoa dùng cây gỗ dài khoảng 60 cm đánh liên tiếp vào ngực và lưng của bé H. khiến nạn nhân bị đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng.

Hôm nay (21/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kim Thoa (ngụ ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè) để điều tra vụ cô ruột đánh cháu nhập viện.

Nạn nhân là cháu N.T.H. (13 tuổi, cháu ruột gọi Thoa bằng cô). Kết quả giám định cho thấy cháu H. bị đánh nhập viện với thương tích 13%.

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Cô ruột đánh cháu nhập viện thương tích 13% - Ảnh: Thanh Niên

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 13/7, bé H. đang ở nhà cùng bà nội (ấp An Thiện, xã An Cư) thì xảy ra mâu thuẫn với cô ruột. Thoa tức giận vì cho rằng bé H. "liếc" mình. 

Sau khi lời qua tiếng lại, Thoa bất ngờ chụp lấy khúc gỗ (dài khoảng 60 cm) đánh liên tiếp vào ngực và lưng của bé H.

Mặc dù được nhiều người can ngăn, Thoa vẫn không buông tha mà liên tục dùng cây đánh, khiến em H. bị thương khắp người, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Linh (mẹ ruột H.) đã làm đơn gửi Công an xã An Cư yêu cầu xử lý hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em của Thoa.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Thoa tội danh cố ý gây thương tích. Trước đó, Thoa được cho là đã nhiều lần đánh đập anh và chị của H. đến chảy máu đầu, theo Thanh Niên.

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