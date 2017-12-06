Hình ảnh đầy thương tích của bé gái 6 tuổi sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng xôn xao và phẫn nộ.

Thấy tóc của cô bé thường xuyên rụng, hàng xóm đã nhắc người mẹ nên đưa Phương Phương đi khám, tuy nhiên chị ta trả lời rằng: “Không có thời gian”.

Buổi sáng 4/12, nhiều người dân địa phương phản ánh rằng họ thường xuyên nhìn thấy bé Phương Phương với nhiều vết thương trên mặt, đầu bị sưng, tóc rụng thành mảng lớn, trong lỗ tai rỉ máu và đầu ngón tay không lành lặn.

Theo thông tin từ Thời Đại, Phương Phương là con gái thứ hai trong gia đình. Bố đi làm xa nên bé sống cùng mẹ tại quận Vọng Thành, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Được biết, quan hệ giữa mẹ và bà nội của Phương Phương không tốt.

Bố Phương Phương cho biết, nhiều lần vợ đã trút giận lên người con gái vì không hài lòng với mẹ chồng.

Thấy biểu hiện khác lạ của học trò, cô giáo chủ nhiệm đã quay clip và chụp hình các vết thương trên người Phương Phương gửi cho người bố, tuy nhiên vì anh ở xa nên không thể giải quyết. Cô giáo đã gọi điện thoại báo cáo cho mẹ bé nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Tôi không biết, tôi không quan tâm”.

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã đưa quyết định bắt tạm giam hình sự chị Tạ (34 tuổi, mẹ của Phương Phương) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời chuyển bé cho nhà trường chăm sóc.