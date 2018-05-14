Bé gái 3 tuổi méo miệng, liệt dây thần kinh sau khi bị cô giáo đánh: Mẹ mắc bệnh ung thư, gia cảnh nghèo khó

Xã hội 14/05/2018 10:57

Sau khi bị cô giáo đánh vào người, bé gái 3 tuổi bị méo một bên miệng và không chịu đi học. Khi nhập viện, bé được bác sĩ chẩn đoán là liệt dây thần kinh số 7.

Theo thông tin gia đình anh Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1992, trú tại xóm Hải Tiến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cung cấp cho các cơ quan truyền thông, con gái anh là bé N.T.Y (sinh năm 2015) bị cô giáo tại trường mầm non xã Nga Hải đánh dẫn đến méo một bên miệng, mắt trái liên tục co giật.

Bé gái 3 tuổi méo miệng, liệt dây thần kinh sau khi bị cô giáo đánh: Mẹ mắc bệnh ung thư, gia cảnh nghèo khó - Ảnh 1
Bé gái bị lệch miệng sau khi bị cô giáo đánh - Ảnh: Internet

Vào ngày 3/5, sau khi từ trường học trở về bé Y. bất ngờ kêu đau đớn ở vùng gáy. Sau một hồi gặng hỏi, bé mới kể lại rằng ở trường bị cô giáo đánh vào đầu. Cũng từ hôm đó, mỗi khi chuẩn bị đi học bé Y. khóc không ngừng vì sợ cô giáo.

Bức xúc vì cháu nội bị đánh, bà Lê Thị Hằng (sinh năm 1970) đến trường mầm non Nga Hải để làm rõ sự việc. Vào ngày xảy ra sự việc, vì cô Tuyết – giáo viên chủ nhiệm lớp bé Y. bị ốm nên lớp được cô Mai Thị Thanh dạy thay. Khi bị bà Hằng chất vấn, cô Thanh đã thừa nhận đánh vào vai bé Y. vì nghịch ngợm trong giờ học.

Bé gái 3 tuổi méo miệng, liệt dây thần kinh sau khi bị cô giáo đánh: Mẹ mắc bệnh ung thư, gia cảnh nghèo khó - Ảnh 2
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, suốt những ngày sau đó, bé Y. luôn khóc kêu đau, mắt trái co giật và miệng bị méo. Thấy vậy, anh Tân đưa con gái đi bệnh viện Nga Sơn khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé Y. bị liệt dây thần kinh số 7.

Theo lời anh Tân, bé Y. hiện đang được châm cứu và chữa trị tại bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn.

Được biết gia đình anh Tân tại địa phương có hòa cảnh vô cùng khó khăn. Bé Y. là con đầu của vợ chồng anh Tân. Mẹ bé là chị Trần Thị Hạnh (sinh năm 1996) hiện đang được điều trị ung thư tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và đang mang thai đứa con thứ hai.

Về phía cô Thanh, cô thừa nhận đã đánh vào vai bé Y. khi bé đùa nghịch. Sau đó, cô cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bé Y.

Theo chia sẻ của các giáo viên trong trường, cô Thanh là một người hiền lành và rất nhiệt tình trong công việc. Gia đình cô cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

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