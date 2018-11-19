Bé gái 1 tháng tuổi chưa lần nào được bú sữa mẹ, tối nằm vỉa hè để mẹ đi nhặt rác kiếm tiền mua sữa

Xã hội 19/11/2018 17:05

Mặc dù chỉ mới một tháng tuổi nhưng mỗi ngày cô bé đều phải theo mẹ lang bạt khắp nơi. Mỗi tối bé được mẹ gửi cho các bà cụ vô gia cư trông hộ để đi nhặt rác mưu sinh.

Trẻ mới sinh luôn là đối tượng cần phải được bảo vệ, bao bọc trong tình yêu thương. Thế nhưng đâu đó ngoài xã hội vẫn còn những đứa trẻ phải chịu cảnh đói khát, sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh em bé khoảng một tháng tuổi nằm ngủ trên vỉa hè khiến ai nấy đều xót xa.

Bé gái 1 tháng tuổi chưa lần nào được bú sữa mẹ, tối nằm vỉa hè để mẹ đi nhặt rác kiếm tiền mua sữa - Ảnh 1
Bức ảnh được chị T.T.Q chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Facebook

“Trẻ em mới sinh ra luôn dành được bao tình cảm yêu thương của mọi người, được chăm sóc nâng niu, từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được hạnh phúc và may mắn như vậy.

Đây là hình ảnh cháu bé nằm ở vỉa hè lúc 11giờ 30 phút tối thứ 5 ngày 16/11 ở đường Hàng Khoai, Hà Nội. Cháu bé được tròn một tháng tuổi mẹ cháu gửi các bà vô gia cư trông hộ để mẹ cháu đi nhặt rác kiếm tiền mua sữa cho cháu. Cháu nằm ở đó đến 4 giờ sáng mẹ cháu mới về với cháu. Mong mọi người chung tay giúp mẹ con cháu để vượt qua thời gian ở cữ của bà mẹ mới sinh cho bé được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ cháu lúc mới lọt lòng”.

Trao đổi với Saostar, chị Nga (mẹ của đứa bé) cho biết chị là mẹ đơn thân, không có chỗ ở ổn định. Hàng đêm chị và con gái nhỏ phải ngủ ở vỉa hè và nhặt rác để kiếm sống.

Bé gái 1 tháng tuổi chưa lần nào được bú sữa mẹ, tối nằm vỉa hè để mẹ đi nhặt rác kiếm tiền mua sữa - Ảnh 2
Chị Nga, mẹ của đứa bé bị tắt sữa vĩnh viễn vì không biết cách cho con bú - Ảnh: Saostar

Vì không biết cách cho con bú nên chỉ sau vài ngày sinh con, chị Nga mất sữa hoàn toàn. Chính vì vậy, từ lúc chào đời đến nay, bé gái chưa một lần được bú sữa mẹ.

Thấy đứa trẻ chỉ mới một tháng tuổi đã phải lang thang khắp nơi cùng mẹ, nhiều gia đình xin được đưa bé về nuôi nhưng chị Nga không đồng ý.

Nhiều người ở khu vực này cũng xác nhận đứa trẻ là con chị Nga, hai mẹ con thường xuất hiện ở khu vực này vào ban đêm. Tuy nhiên theo những người này thì hoàn cảnh của chị Nga không khó khăn như mọi người nghĩ.

Theo đó, chị Nga có thuê phòng trọ với giá 500 nghìn đồng mỗi tháng nhưng chỉ ngủ vào ban ngày. Buổi tối người mẹ này lại ra ngoài đi nhặt rác, gửi con ngủ ở vỉa hè.

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Xuân, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết phường đã nhận được thông tin sự việc vào sáng nay (19/11).

“Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi cho đứa trẻ, xử lý đúng quy định và thông tin cụ thể”, bà Ngọc Anh chia sẻ với Saostar.

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