Những quy định xử phạt hành chính trong việc bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em nêu rõ mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Dẫn tin từ VnExpress, trong nội dung của Nghị định 130 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, có hiệu lực từ 1/1 mới đây đã nêu rõ những mức phạt khi vi phạm.

Trong đó, hành vi bắt trẻ em làm công việc nhà quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến học tập, vui chơi, giải trí của trẻ em sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Nghị định cũng nêu cụ thể mức phạt vi phạm quy định về cấm bạo lực với trẻ em. Theo đó, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống, không được vệ sinh cá nhân, bắt sống ở ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm.

Các hình thức khác như gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, thường xuyên đe dọa trẻ em làm trẻ em sợ hãi… cũng sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em bị phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Tổ chức, ép buộc trẻ em đi ăn xin; cho thuê, mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để ăn xin bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em: Đừng để con cái phải chịu đựng đớn đau vì tan vỡ của bố mẹ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng vụ việc xảy ra vô cùng đau xót, bức xúc tột cùng. Đau xót bởi một bé gái rơi vào hoàn cảnh cha mẹ ly hôn lại bị bạo hành tử vong. Điều đáng nói, vụ việc không phải ở một địa bàn vùng sâu vùng xa mà ngay ở giữa thành phố TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-tre-lam-viec-nha-qua-suc-se-bi-phat-den-5-trieu-dong-chui-mang-de-doa-bi-phat-bao-nhieu-444538.html