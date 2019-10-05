Sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình với "phi công trẻ", người chồng tát vào mặt tình địch và quát lớn: "Mày có biết nó có chồng rồi không? Mày thanh niên trai tráng mà lại đi cặp kè với người lớn hơn mấy chục tuổi à?".

Chiều 5/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chứng kiến vợ cùng tình trẻ hẹn hò, người chồng không kiềm chế được đã tát vào mặt tình địch. Theo nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một nam thanh niên đang ngồi co ro trên ghế, 2 tay bị trói sau lưng. Kế bên là người đàn ông, được cho là chồng của người phụ nữ mà nam thanh niên này cặp kè.

Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng tát vào mặt tình địch - Ảnh cắt từ clip Người chồng vừa cầm điện thoại quay video vừa lớn tiếng tra hỏi: "Sao mày lại ghẹo vợ người ta? Mày có biết nó có chồng rồi không? Mày thanh niên trai tráng mà lại đi cặp kè với người lớn hơn mấy chục tuổi à? Mày quen qua đâu? Bao lâu rồi?". Nam thanh niên lí nhí đáp: "Quen qua Zalo, mới quen được một tháng". Sau đó, người đàn ông liên tục đưa điện thoại ra, mở phần tin nhắn để nêu lại bằng chứng 2 người qua lại bất chính.

Vì quá bức xúc, anh chồng đã tát vào mặt nam thanh niên 2 phát và quát lớn: "Ý mày sao? Mày muốn lên xã không? Mày nghĩ sao khi mày đi chọc bà già vậy? Mày thanh niên trai tráng 28 tuổi sao lại đi cặp máy bay bà già 48 tuổi? Mày cao thủ đó. Mày nghĩ sao khi bà ấy 48 tuổi rồi? Giờ nhìn thấy bà ấy tao sợ muốn chết luôn mà mày nhào vô? Bà ấy nói bà có chồng chưa? Mày còn dám qua đây đón à? Lần sau mày làm kín hơn nha. Mày nên nhớ vợ người ta không dễ lấy đâu nghe. Mày phải trả giá đó. Mày rút kinh nghiệm chưa?", người chồng quát tháo khi bắt gặp vợ ngoại tình. Nam thanh niên lí nhí giải thích sự việc - Ảnh cắt từ clip Bị đánh đau, nam thanh niên không dám nói gì, chỉ biếu cúi đầu chịu trận, thỉnh thoảng lý nhí giải thích về mối quan hệ bất chính. Xung quanh đó cũng có rất nhiều người chứng kiến sự việc. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều thông cảm cho người chồng bị phản bội, tuy nhiên vẫn không nên đánh đập, trói tay nam thanh niên vì có thể bị xử lý hành vi hành hung, làm nhục người khác.

Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng mắng chửi vợ để bênh bồ nhí Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình nhưng không ra tay đánh ghen mà bình tĩnh nói chuyện phải trái. Tuy nhiên người chồng lại lớn tiếng mắng chửi vợ khiến dân mạng bất bình.

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