Bắt quả tang người đàn ông nhặt ve chai giờ giới nghiêm, anh dân quân đưa ra 2 'hình phạt' khiến ai cũng bất ngờ

Xã hội 25/08/2021 12:10

Một anh dân quân trong khi đang đi trực thì phát hiện một người đàn ông nhặt ve chai bên vệ đường còn ăn mức dừa hỏng do người ta vứt bỏ. Anh sau đó đưa ra 2 hình thức "xử phạt" khiến nhiều người bất ngờ.

Tình hình dịch bệnh đang ngày càng chuyển biến phức tạp, các chỉ thị về giãn cách xã hội đã được ban hành nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những người nghiêm túc chấp hành thì vẫn còn nhiều hoàn cảnh éo le, vì cuộc sống mưu sinh mà vi phạm luật lệ. Câu chuyện người đàn ông nhặt ve chai sau đây là một minh chứng cụ thể.

Đoạn clip được ghi lại bởi anh L. - một dân quân đi trực vào đêm muộn. Khi ấy, anh L. bắt gặp một người đàn ông nhặt ve chai bên vệ đường. Đáng chú ý, ông vừa lục lọi, xếp gọn đồ vừa lấy thứ gì đó từ thùng rác lên ăn. Thấy vậy, anh L. bèn tiếng tới hỏi chú đang làm gì, sao lại ăn đồ người ta bỏ thì nhận được câu trà lời rằng: "Cái này mứt chưa hư, còn ăn được".

Nghe đến đây, chàng trai vôi kêu người đàn ông bỏ chỗ mứt dừa ấy đi rồi tiếp tục nói: "Chú đi lượm ve chai nữa hả chú? Hình như hôm bữa con gặp chú rồi đúng không?".  Hóa ra, L. đã gặp chú ve chai này trước đó và còn biếu chú 100 nghìn.

Sau khi nghe người đàn ông giải thích rằng vì cuộc sống khó khăn, còn xin "cho chú lượm vài thùng nữa rồi chú về à", người dân quân lập tức giải bày hiện đang giản cách xã hội, anh có thể thông cảm cho ông vài lần nhưng không thể cứ bỏ qua như vậy được.

"Không được chú ơi. Giờ giãn cách xã hội, con thông cảm cho chú 1,2 lần, nhưng lần này chú ra đường nữa con chắc phải phạt chú rồi... Chú biết phạt bao nhiêu tiền không? Từ 1-3 triệu đó. Trời ơi cái kia dơ, chú đừng có ăn nữa" - người dân quân vừa giải thích vừa không quên lo lắng cho người đàn ông.

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Người đàn ông nhặt ve chai vào giờ giới nghiêm - Ảnh: Cắt từ clip

Có lẽ, vì nghe thấy mức phạt quá lớn, người đàn ông gượng gạo nói ông không có tiền. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh L. liền nói anh sẽ đưa ra 2 "hình phạt" cho ông chú ve chai: "Giờ con đưa ra hình phạt cho chú chọn nghen: 1 là chú sẽ bị phạt theo kiểu con đưa chú 100 nghìn, 2 là con tặng chú 100 nghìn".

Mặt người đàn ông thoáng buồn, ngồi hồi lâu suy nghĩ rồi mới hiểu, cười tươi nói: "Thì đương nhiên chọn 100 nghìn rồi chứ ai mà chọn phạt".

Đoạn clip kết thúc khi anh L. trao tiền cho người đàn ông.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, anh L. cho biết mình gặp ông chú ve chai trong đêm trực ngày 20/8, tại ngã 4 Thống Nhất, Gò Vấp. Anh đã từng gặp người đàn ông này 1-2 lần trước đó. Gặp những hoàn cảnh khó khăn, Lê Linh đều rất thương và tìm mọi cách giúp đỡ. Song những trường hợp này, chàng dân quân vẫn nhắc nhở, có biện pháp xử lý khéo léo nhưng vẫn ấm áp tình người.

"Khả năng của Linh có hạn nên giúp được ai thì giúp. Thấy nhiều người tội lắm mà Linh không có nhiều nên không giúp được nhiều. Nhiều lúc thấy buồn thôi" , L. nói vời Pháp luật và Bạn đọc.

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Từ khóa:   giãn cách xã hội giờ giới nghiêm người đàn ông nhặt ve chai

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