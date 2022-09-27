Bất ngờ với lời khai của 7 thiếu niên bị tố xâm hại nữ sinh 15 tuổi nhiều lần trong đêm

Xã hội 27/09/2022 08:28

Bước đầu 7 thiếu niên thừa nhận có quan hệ tình dục với nữ sinh 15 tuổi nhưng được sự đồng tình.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 15 tuổi tố bị 7 thiếu niên hiếp dâm, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 26/9, một lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang xác minh tin tố giác. Đồng thời, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp Viện KSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y đối với nữ sinh và mời những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai ban đầu.

Theo đó, bảy trẻ bị tố có hành vi giao cấu với nữ sinh gồm: N.V.C. (SN 2007), N.Đ.T. và N.Đ.M. (anh em sinh đôi năm 2009); N.V.TA. (2006); N.A.K. (2008); N.V.L. (2005); T.V.H. (2007), đều trú tại huyện Cư M’gar. Nữ sinh bị xâm hại tình dục là A. (SN 2007, trú tại huyện khác).

Bước đầu, những đứa trẻ thừa nhận hành vi giao cấu nhưng cho rằng có sự đồng tình của nữ sinh.

“Vụ việc được cơ quan điều tra xác minh thận trọng, có sự giám sát độc lập của Viện KSND cùng cấp. Hiện chưa có kết luận về việc các trẻ vị thành niên có hành vi hiếp dâm hay được sự đồng tình từ phía nữ sinh. Chúng tôi cũng đang chờ kết quả giám định từ phía cơ quan pháp y, đồng thời sẽ làm rõ những vấn đề trên” - một lãnh đạo Công an huyện cho hay.

Bất ngờ với lời khai của 7 thiếu niên bị tố xâm hại nữ sinh 15 tuổi nhiều lần trong đêm - Ảnh 1
Cháu A. kể lại vụ việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao động về phản ánh của nữ sinh A. (15 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), tối 16/9, A. được bạn tên C. (15 tuổi, ở huyện Cư M’gar) rủ đi chơi. Sau đó, nhóm thiếu niên ngồi chơi tại công viên xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar. Lúc này, C. rủ A. quan hệ tình dục, do sợ không có người chở về nên A. đồng ý.

Lúc này, A. được 3 bạn trai khác đưa vào một căn nhà vắng ở rẫy cà phê trên địa bàn. Tại đây, C. cùng A. có quan hệ tình dục và C. có rủ thêm 2 người bạn khác vào quan hệ cùng. Theo A. lúc này dù mình nói không đồng ý nhưng sự việc vẫn xảy ra.

Sau đó, C. chở A. về nhà nhưng do đã khuya, sợ cha mẹ mắng nên A. gọi cho một người bạn tên K. (14 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar) tìm chỗ ngủ. K. đưa A. đến nhà 1 người bạn trong huyện ngủ nhờ. Cũng tại nhà người bạn này, K. cùng thêm nhiều thiếu niên khác đã nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh A.

Theo A., tổng cộng nữ sinh này bị 7 thiếu niên có độ tuổi từ 13-17 tuổi giao cấu nhiều lần. Trong số này, có 5 người vẫn đang là học sinh trên địa bàn và 2 người đã nghỉ học.

Còn theo mẹ A. chiều 18/9, con gái được bạn đưa về nhà nhưng có biểu hiện lạ, ngồi ôm mặt khóc. Khi gia đình gặng hỏi thì A. kể lại sự việc nên gia đình đến công an trình báo với mong muốn xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

“Chiều 18/9, con gái tôi được bạn đưa về nhà nhưng có biểu hiện lạ, ngồi ôm bụng khóc. Gia đình gặng hỏi thì cháu kể lại sự việc. Ngay sau đó chúng tôi đã đưa cháu đến công an trình báo với mong muốn xử lý vụ việc nghiêm theo quy định pháp luật” - chị L. cho hay.

Liên quan đến việc nạn nhân bị quay clip, Công an huyện Cư M’gar cho biết, đã tịch thu chiếc điện thoại để tránh việc lan truyền clip này lên mạng.

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