Tổng đài viên tự xưng mình làm ở Cục Quản lý giao thông và nói rằng anh có biên lai cần nộp phạt và yêu cầu kết nối với Cục Cảnh sát giao thông đề nghị cung cấp số biên bản. Nếu chưa nhận được số biên bản, yêu cầu cung cấp tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân,… để tổng đài kiểm tra.

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, nửa đêm, anh Lương Viết Tùng (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bị đánh thức bởi cuộc điện thoại có đầu số lạ +1844498… thông báo về việc vi phạm giao thông tại Đà Nẵng.

Nghe vậy, anh vội phân bua rằng không có mặt ở Đà Nẵng trong khoảng thời gian như phiếu phạt. Anh Tùng nói: "Họ đưa ra đủ lý do rằng có thể tôi làm rơi giấy tờ xong bị giả mạo hoặc ai đó làm giấy tờ giả để thuê xe. Sau gần 30 phút trao đổi, tôi cương quyết từ chối nhận lỗi và tổng đài viên đã cúp máy...".

"Tôi đã cung cấp họ tên, số chứng minh thư nhân dân thì họ thông báo tôi đã thuê ô tô và lái xe vượt đèn đỏ, gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Đà Nẵng. Các hành vi của tôi bị hệ thống camera giám sát ghi lại và tôi đang bị cơ quan điều tra về hành vi này" - anh Tùng chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Sơn (40 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cũng nhận được cuộc điện thoại từ số +16554690… thông báo vi phạm giao thông. Ông Sơn kể lại: "Một người đàn ông nói giọng miền Nam thông báo, tôi vi phạm ở Đà Nẵng với lỗi vượt đèn đỏ, gây tai nạn và bị phạt đến 16 triệu đồng". Ông Sơn cho rằng không thể có mức phạt phi lý như vậy nên sớm phát hiện ra đó là cuộc điện thoại lừa đảo.

Số điện thoại tự xưng là lực lượng chức năng thông báo vi phạm - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nói về các trường hợp trên, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT, Bộ Công an nhận định, đây là chiêu thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có nhiều người "nhẹ dạ, cả tin" bị mắc lừa.

Theo quy định, tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đều được lực lượng Cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện vi phạm đề nghị tới đơn vị phát hiện vi phạm để xử lý (phạt nguội).

Hoặc khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ được cơ quan đăng kiểm thông tin về trường hợp vi phạm và đề nghị tới đơn vị Cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm để xử lý. Cục Cảnh sát giao thông, các đơn vị Cảnh sát giao thông không gọi điện thoại thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào.

Trong trường hợp người dân nhận được tin nhắn thông báo số biên bản xử phạt vi phạm hành chính, điều này chỉ có khi người dân đã bị lập biên bản vi phạm bởi lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trong quá trình lập biên bản, người dân cung cấp số điện thoại và đồng ý sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp phạt. Qua số biên bản được nhắn, người dân có thể dễ dàng kiểm tra lại biên bản vi phạm của mình trên Cổng dịch vụ công quốc gia.