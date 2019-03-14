Trong lúc chơi đùa tại chung cư, cháu bé bất ngờ bị rơi xuống đất và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hôm nay (14/3), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ một em bé tử vong vì rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu L.D.T.Đ. (5 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu). Vào khoảng 18 giờ ngày 13/3, khi đang vui chơi tại lan can nhà mình ở chung cư SeaView 4, cháu Đ. đã rơi xuống đất tử vong.

Ngay khi phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa cháu Đ. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ bé trai rơi xuống từ tầng 7 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, tại tòa nhà Rice city (khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân phát hiện thi thể bé trai khoảng 5 tuổi tử vong trên nền đất ngay dưới chân tòa nhà gây rúng động dư luận.

Cụ thể, vào trưa ngày 3/3, người dân tòa nhà Rice city bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, tiếp đó là tiếng hô hoán của mọi người về việc có đứa trẻ bị rơi từ trên cao xuống. Người nhà bé trai cũng lập tức có mặt đưa bé đi cấp cứu.

Nguyên nhân được cho là trong lúc người lớn không để ý, bé trai đã trèo lên lan can của ban công và trượt chân rơi xuống đất.

Bảo vệ khu nhà Rice city cho biết nạn nhân không phải dân ở đây. Cháu bé được cha mẹ gửi cho người họ hàng sống trong khu nhà này trông hộ. Bước đầu xác định cháu bé rơi từ tầng 7 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt lập hàng rào bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé xấu số.

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