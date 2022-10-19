Báo cáo của nhà trường vụ nam sinh lớp 11 ở Long An bị đánh tử vong

Xã hội 19/10/2022 13:26

Bị đánh chấn thương sọ não nên sau khi được chuyển đến 2 bệnh viện cấp cứu, nam sinh lớp 11 đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, chiều 18/10, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành (TP Tân An, tỉnh Long An) đã có báo cáo về sự việc nam sinh lớp 11 bị đánh ở ngoài trường dẫn đến tử vong.

"Vụ việc đang được công an tỉnh điều tra, làm rõ. Chiều nay, công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra" - nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết.

Theo báo cáo từ ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Trường Nguyễn Văn Rành, sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã tiến hành xác minh thì mới biết giữa nạn nhân và một học sinh khác đã xảy ra mâu thuẫn từ hơn 3 tuần trước.

Cụ thể, nam sinh Nguyễn Bá Khang (lớp 11A1, nạn nhân đã tử vong) và một học sinh lớp 10A1 xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, học sinh lớp 10 này đã chia sẻ với nhóm bạn bên ngoài trường. Vấn đề mâu thuẫn được đẩy lên khi K. và nhóm bạn của học sinh lớp 10 kết nối Facebook với nhau.

Báo cáo của nhà trường vụ nam sinh lớp 11 ở Long An bị đánh tử vong - Ảnh 1
Nam sinh lớp 11 Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành bị đánh bên ngoài trường dẫn đến tử vong - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, diễn biến tiếp đó, chiều 17/10, Khôi và Tấn hẹn K. đến địa điểm gần Bệnh viện Sản nhi Long An (TL827) để đánh nhau. Tuy nhiên, Khôi và Tấn đều không đến mà có khoảng gần 20 thanh niên từ bên ngoài đến hành hung K. và 2 bạn cùng lớp của K. là Tiến và Trần Tấn Tú.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết: K. và Tiến bị đánh, Tú bỏ chạy nhưng có chứng kiến và đã trình bày toàn bộ sự việc. Tú đưa K. vào Bệnh viện Đa khoa Long An. Do chấn thương quá nặng, K. đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết thêm: Khoảng 14h ngày 18/10, K. tử vong vì bị chấn thương sọ não. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã khẩn trương liên hệ và báo cho gia đình học sinh K. biết để cùng đến Bệnh viện Đa khoa Long An (ngay sau khi nhận được tin báo). Nhà trường đã yêu cầu học sinh Dương Huỳnh Tấn và Trần Tấn Tú tường trình vụ việc, đồng thời liên hệ Công an xã Bình Tâm, Công an phường 7 (TP. Tân An, Long An) để báo cáo vụ việc.

Cũng theo đại diện lãnh đạo nhà trường: Lúc 18h ngày 17/10, Công an phường 7 và Công an hình sự TP. Tân An đã đến làm việc với trường, nhận toàn bộ các bản tường trình, nhà trường bàn giao 2 học sinh có liên quan là học sinh Dương Huỳnh Tấn và Trần Tấn Tú để cơ quan công an điều tra làm rõ.

Sáng 18/10, theo yêu cầu của Công an phường 7, đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, đã đưa các học sinh có liên quan đến làm việc và lấy lời khai. Nhà trường tiếp tục tìm hiểu và yêu cầu các em biết về vụ việc tiếp tục cung cấp thông tin và viết bản tường trình bổ sung.

Lãnh đạo nhà trường đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, đúng lúc em K. tử vong tại bệnh viện (lúc 14h ngày 18/10). 

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