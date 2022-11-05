Báo cáo của nhà trường về vụ học sinh nhảy lầu nghi bị bạn trêu chọc, chế giễu: Trước đó có biểu hiện tâm lí bất thường

Cụ thể, hôm diễn ra sự việc, trời mưa nên lớp này học giờ Giáo dục thể chất trong nhà đa năng. Cuối tiết học, giáo viên bộ môn có tổ chức một số hoạt động nhóm, tự chọn một số môn cờ vua, ném bóng… Trong khi tham gia các hoạt động nhóm, học sinh cùng một số bạn chơi đùa, trêu chọc nhau. Sự việc đã được giáo viên bộ môn nhắc nhở, yêu cầu nhóm học sinh không được tái diễn hành động tương tự.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 4/11, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức báo cáo Sở GD&ĐT về việc học sinh trường THCS Đức Giang nhảy từ tầng 3 xuống. Theo Phòng GD&ĐT, trước đó đơn vị nhận được thông tin từ trường học về việc một học sinh lớp 9A4 nhảy từ tầng 3 xuống.

Kết quả, em học sinh này bị gãy tay, gãy chân, vỡ xương chậu. Hiện sức khỏe của học sinh đã ổn định, dự kiến đầu tuần tới sẽ xuất viện.

Đến tiết học thứ 4, môn Lịch sử, một học sinh xin phép cô giáo ra ngoài đi vệ sinh. Sau đó, có tiếng động lớn và giáo viên, học sinh tá hỏa phát hiện em này đang nằm bất động ở sân trường. Ngay lập tức, học sinh đã được nhà trường sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phòng GD&ĐT cũng thông tin: “Qua biên bản làm việc và tường trình của một số học sinh cùng lớp bước đầu nhận định, thời gian gần đây em có biểu hiện bất thường về tâm lí”.

Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc. Nhà trường và gia đình sẽ tập trung chăm sóc, ổn định tâm lý cho học sinh.

Trước đó, ông Đinh Trọng Thái - Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang cũng thông tin, một học sinh lớp 9A4 nhảy lầu sau khi học sinh trong lớp trêu đùa lẫn nhau. Bản thân em học sinh này cũng đùa qua lại với các bạn và giáo viên đã phát hiện, bắt các em xin lỗi, làm hòa với nhau. “Không ngờ đến tiết Lịch sử, sự việc đáng tiếc trên xảy ra" - ông Thái cho biết.

Hiệu trưởng trường cũng khẳng định, khi có thông tin cụ thể từ phía cơ quan công an về mức độ vi phạm của các cá nhân có liên quan, nhà trường mới có thể xác định hình thức xử lý theo quy định.

Sức khỏe nam học sinh dần ổn định, được chuyển từ BV Việt Đức về tuyến huyện để tiếp tục điều trị - Ảnh: báo Tiền Phong

Ngày 4/11, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, bà Lê Thị Toan - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội thông tin, sức khỏe của nam học sinh nhảy từ tầng 3 xuống đất đã dần ổn định.

“Hôm nay em được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức về bệnh viện tuyến huyện để tiếp tục điều trị. Em bị thương chủ yếu ở phần tay và chân” - lãnh đạo nhà trường thông tin.

Trước câu hỏi có thông tin em Q. bị các bạn học tụt quần trong lúc trêu đùa, bà Toan không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận hành động này của các học trò. Bà Toan nói: “Có việc các em cùng trêu đùa nhau… Sau sự việc nhà trường đã cho các em học sinh liên quan viết bản tường trình. Đồng thời, báo cáo lên phòng GD&ĐT và cơ quan công an. Việc xử lý kỷ luật ra sao sẽ phải chờ kết quả điều tra của phía cơ quan công an, hiện nhà trường mới chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở các em”.