Bác ruột ném cháu vào đống lửa vì tranh ăn dưa: Từng có 2 đời vợ, vừa ly hôn năm ngoái

Chỉ vì tranh giành quả dưa leo, người bác ném cháu vào lửa khiến nạn nhân bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. Được biết, đối tượng tại địa phương chưa từng có tiền án tiền sự gì.

Mới đây, VKSND huyện Kim Bôi (Hòa Bình) vừa truy tố bị can Bùi Văn Hin (trú tại xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé Bùi Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 08/7/2015, cháu ruột của Hin). Theo đó, vì tranh giành quả dưa leo, người bác ném cháu vào lửa khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo Người đưa tin, vào ngày 7/4/2019 Bùi Văn Hin đi làm về thì nhìn thấy cháu Bùi Hải Nam (sinh năm 2004, cháu ruột của Hin) đang ngồi trong nhà mình. Nhìn thấy đồ đạc bị xáo trộn, bao gạo khoảng 10kg biến mất nên Hin hỏi Nam tại sao nhà cửa lộn xộn, bao gạo đâu.

Vì tranh giành quả dưa leo, người bác ném cháu vào lửa khiến nạn nhân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Internet

Nghe bác hỏi, Nam không nói gì mà đứng lên bỏ chạy, khiến Hin càng nghi ngờ nên chạy sang nhà em gái là chị Bùi Thị Hiền để tìm. Lúc này Hin nhìn thấy mẹ đẻ là bà Bùi Thị Chuồng (sinh năm 1941) gọt vỏ dưa leo. Bên cạnh là bé Bùi Nguyễn Thanh Lâm ngồi bên cạnh ăn dưa leo. Lúc này Hin đến xin ăn chung nhưng cháu bé không đồng ý. Dù vậy Hin vẫn lấy quả dưa leo để bên cạnh bé Lâm khiến đứa trẻ òa khóc. Mặc dù Hin đã cố dỗ nhưng bé không nín khiến đối tượng này càng bực tức hơn. Ngay sau đó, Hin nói “không nín bác ném vào lửa” rồi bế cháu ném vào đống rác cháy sắp tàn gần đó. Vụ việc khiến phần sườn, lưng và mông trái của nạn nhân bị dính túi ni lông đang cháy dẫn đến bỏng nặng. Sau đó Hin bỏ về nhà, nạn nhân được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, tại địa phương Hin là người hay rượu chè, chưa từng có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, cách đây khoảng 5 năm, Hin từng đâm người em rể (chồng chị Hiền) trọng thương trong lúc tranh cãi. Sau đó hai anh em đã hòa giải. Đối tượng này từng có 2 đời vợ. Người vợ đầu mất cách đây vài năm, sau đó Hin lấy vợ sau nhưng cũng vừa ly hôn năm ngoái. Trước khi xảy ra vụ việc, Hin vẫn đi làm để nuôi con nhưng vì thường xuyên vắng nhà nên 2 người con phải sang ở với họ hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-ruot-nem-chau-vao-dong-lua-vi-tranh-an-dua-tung-co-2-doi-vo-vua-ly-hon-nam-ngoai-339273.html