Vụ việc bé V.A. 8 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh bị người tình của bố hành hạ, đánh đập dã man dẫn đến cái chết thương tâm đang là sự việc gây rúng động dư luận những ngày vừa qua. Cái chết của bé khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ vì hành vi vô nhân tính của “ dì ghẻ ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang và người cha ruột vô tâm.

Cụ thể, mới đây 1 tài khoản Facebook tự nhận là đồng nghiệp cũ của mẹ bé V.A. và đăng bài trong nhiều hội nhóm kêu gọi ủng hộ tiền hỗ trợ gia đình bé. Trong bài đăng, người này còn để cả số tài khoản đứng tên G.T.H. cùng số điện thoại và tự nhận mình đã ủng hộ 30 triệu đồng.

Lợi dụng lòng thương và trắc ẩn của dư luận, nhiều kẻ xấu coi đây là cơ hội để hòng trục lợi từ vụ việc và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người khác.

Bài đăng kêu gọi hỗ trợ cho gia đình mẹ bé V.A. từ kẻ xấu

Để tăng độ tin cậy cho sự kêu gọi của mình, tài khoản đó còn đăng dòng thông báo đã xin phép người thân của V.A. để đứng ra kêu gọi ủng hộ. "Trước khi lập quỹ, mình đã xin phép chị Thanh Loan, chính là dì của bé V.A", tài khoản này viết.

Ngay sau khi đăng bài kêu gọi hỗ trợ gia đình mẹ bé gái, bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Vì sự việc quá đỗi thương tâm mà nhiều người đã không ngần ngại chuyển khoản cùng lời nhắn “ủng hộ gia đình bé V.A."

Nhiều người cả tin đã không ngần ngại chuyển tiền để hỗ trợ gia đình mẹ bé V.A.

Tuy nhiên, bác họ của bé V.A., chị Nguyễn Thị Thanh Loan cho biết gia đình không hề kêu gọi hỗ trợ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. "Mình đã đính chính ở rất nhiều trang hội nhóm là gia đình, người quen, thân của bé V.A không kêu gọi bất cứ sự ủng hộ vật chất nào ở bất kỳ hội nhóm nào cả. Mong mọi người hết sức tỉnh táo và đừng để những kẻ xấu trục lợi. Xin mọi người nếu gặp bất cứ trường hợp nào lợi dụng việc này để trục lợi thì báo cáo report nick và nhắn cho tôi", chị Loan nói.

Số điện thoại mà bài kêu gọi hỗ trợ này lại là của một người lạ khác và không hay biết chuyện gì

Chị Loan cũng cho biết thêm, khi chị liên hệ vào số điện thoại được đăng trong bài viết thì có 1 cô gái trả lời. Người này khẳng định bản thân không phải là người đứng ra kêu gọi ủng hộ và cũng đang không hiểu tại sao tự nhiên có nhiều người lạ gọi điện, nhắn tin làm phiền.

Mặc dù biết rất nhiều người mong muốn chia buồn, giúp đỡ gia đình bé V.A. nhưng mọi người cần phải tỉnh táo để tránh bị lừa, không chỉ không giúp được nạn nhân mà còn mất tiền oan cho những đối tượng xấu.

Lễ cầu siêu của bé được diễn ra tại chùa Tường Nguyên theo nguyện vọng của gia đình

Hiện tại, theo nguyện vọng của gia đình, lễ cầu siêu cho bé V.A. diễn ra vào lúc 9h ngày 31/12/2021 tại chùa Tường Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh. Biết được thông tin này, nhiều cư dân mạng để để lại lời cầu nguyện cho V.A. ở dưới bài của Đại đức Thích Minh Phú và mong muốn hương linh của con sớm được siêu thoát.