Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị thay đổi tội danh của 'dì ghẻ' và xem xét xử lý bố ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Xã hội 31/12/2021 08:57

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “hành hạ người khác” là chưa phù hợp theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ bé gái N.T.V.A (8 tuổi) bị 'dì ghẻ' là Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ dẫn đến tử vong, theo thông tin của Tiền Phong, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bình Thạnh, Công an TP.HCM, VKS Nhân dân quận Bình Thạnh, TP.HCM thay đổi tội danh đối với dì ghẻ và xem xét xử lý bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong. 

Theo đó, sau khi nghiên cứu nội dung liên quan tới vụ án, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “hành hạ người khác” là chưa phù hợp theo quy định pháp luật.

Đồng thời, hành vi bạo lực của Trang đã diễn ra nhiều lần và trong thời gian dài, có tính chất bạo lực và gây nên hậu quả chết người. Tại cơ qua điều tra, Trang cũng đã thừa nhận trong thời gian cùng sinh sống, cô lấy lý do "dạy dỗ" để dùng roi mây đánh cháu V.A. Sau khi roi gãy, Trang tiếp tục sử dụng gậy gỗ để đánh cháu.

Trên cơ thể bé V.A khi mất có nhiều vết thương cũ, vết khâu tại các bộ phận cơ thể trọng yếu như đầu, nách; gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ.

Từ những thông tin trên, hội nhận thấy hành vi bạo lực của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với cháu V.A có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người” theo khoản 4 Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS 2015).

Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị thay đổi tội danh của 'dì ghẻ' và xem xét xử lý bố ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra thay đổi tội danh đối với dì ghẻ và xem xét xử lý bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Còn ông N.K.T.T - bố đẻ của bé V.A. phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu nhưng dù đã biết hành vi bạo hành của Trang diễn ra từ lâu nhưng  ông T. không có bất kỳ biện pháp nào cứu giúp, để mặc sự việc bạo hành diễn ra trong thời gian dài.

Ông T. còn có hành vi bao che cho Trang khi sự việc bạo hành bị nhắc nhở và cho rằng đây chỉ là cách “dạy dỗ con”. Ông cũng là người trực tiếp đưa cháu V.A đi bệnh viện khâu vết thương vào ngày 11/12/2021 và giải thích rằng “cháu bị ngã” khi bác sĩ hỏi nguyên nhân.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, những hành vi của ông T. đã tạo điều kiện cho Trang tiếp tục bạo hành cháu V.A. dẫn tới cái chết thương tâm của cháu bé khi còn quá nhỏ.

Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị thay đổi tội danh của 'dì ghẻ' và xem xét xử lý bố ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh 2
Người thân bé V.A làm việc với Hội bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh: Tiền Phong

Từ những nhận định trên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thành tội “cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người” tại điểm a khoản 4 Điều 134, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; có tình tiết tăng nặng theo điểm d, i Điều 52 BLHS 2015.

Đồng thời, xem xét khởi tố ông N.K.T.T với tội danh “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo điểm b khoản 2 Điều 132 BLHS 2015 và là đồng phạm của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với tư cách người giúp sức.

Công an TP.HCM khẳng định: 'Dì ghẻ' có thể đối diện với các tội danh nặng hơn là 'cố ý gây thương tích', thậm chí là 'giết người'

Công an TP.HCM khẳng định: 'Dì ghẻ' có thể đối diện với các tội danh nặng hơn là 'cố ý gây thương tích', thậm chí là 'giết người'

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định, trong quá trình điều tra, tùy theo hành vi của người bị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh tội danh phù hợp với tính chất vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đề nghị thay đổi tội danh dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi xem xét tội danh với bố đẻ của bé gái bị bạo hành đến tử vong

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số