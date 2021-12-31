Theo đó, sau khi nghiên cứu nội dung liên quan tới vụ án, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “hành hạ người khác” là chưa phù hợp theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ bé gái N.T.V.A (8 tuổi) bị 'dì ghẻ' là Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ dẫn đến tử vong, theo thông tin của Tiền Phong, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bình Thạnh, Công an TP.HCM, VKS Nhân dân quận Bình Thạnh, TP.HCM thay đổi tội danh đối với dì ghẻ và xem xét xử lý bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Trên cơ thể bé V.A khi mất có nhiều vết thương cũ, vết khâu tại các bộ phận cơ thể trọng yếu như đầu, nách; gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ.

Đồng thời, hành vi bạo lực của Trang đã diễn ra nhiều lần và trong thời gian dài, có tính chất bạo lực và gây nên hậu quả chết người. Tại cơ qua điều tra, Trang cũng đã thừa nhận trong thời gian cùng sinh sống, cô lấy lý do "dạy dỗ" để dùng roi mây đánh cháu V.A. Sau khi roi gãy, Trang tiếp tục sử dụng gậy gỗ để đánh cháu.

Từ những thông tin trên, hội nhận thấy hành vi bạo lực của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với cháu V.A có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người” theo khoản 4 Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS 2015).

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra thay đổi tội danh đối với dì ghẻ và xem xét xử lý bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Còn ông N.K.T.T - bố đẻ của bé V.A. phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu nhưng dù đã biết hành vi bạo hành của Trang diễn ra từ lâu nhưng ông T. không có bất kỳ biện pháp nào cứu giúp, để mặc sự việc bạo hành diễn ra trong thời gian dài.

Ông T. còn có hành vi bao che cho Trang khi sự việc bạo hành bị nhắc nhở và cho rằng đây chỉ là cách “dạy dỗ con”. Ông cũng là người trực tiếp đưa cháu V.A đi bệnh viện khâu vết thương vào ngày 11/12/2021 và giải thích rằng “cháu bị ngã” khi bác sĩ hỏi nguyên nhân.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, những hành vi của ông T. đã tạo điều kiện cho Trang tiếp tục bạo hành cháu V.A. dẫn tới cái chết thương tâm của cháu bé khi còn quá nhỏ.

Người thân bé V.A làm việc với Hội bảo vệ quyền trẻ em - Ảnh: Tiền Phong

Từ những nhận định trên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thành tội “cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người” tại điểm a khoản 4 Điều 134, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; có tình tiết tăng nặng theo điểm d, i Điều 52 BLHS 2015.

Đồng thời, xem xét khởi tố ông N.K.T.T với tội danh “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo điểm b khoản 2 Điều 132 BLHS 2015 và là đồng phạm của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với tư cách người giúp sức.