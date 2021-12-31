Công an TP.HCM khẳng định: 'Dì ghẻ' có thể đối diện với các tội danh nặng hơn là 'cố ý gây thương tích', thậm chí là 'giết người'

Xã hội 31/12/2021 08:38

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định, trong quá trình điều tra, tùy theo hành vi của người bị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh tội danh phù hợp với tính chất vụ việc.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong, chiều 30/12, trao đổi với Vietnamnet, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, người mẹ kế bạo hành bé gái dẫn đến tử vong chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. 

Nói thêm về việc dư luận cho rằng, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về hành vi "hành hạ người khác" là chưa tương xứng với hậu quả gây ra, ông Hà khẳng định, trong quá trình điều tra, tùy theo hành vi của người bị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh tội danh phù hợp với tính chất vụ việc.

Con về câu hỏi, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang có thể đối diện với các tội danh nặng hơn như "cố ý gây thương tích" hay thậm chí là "giết người" hay không, đại diện Công an TP.HCM khẳng định điều đó là có thể nếu kết quả điều tra cho thấy các hành vi dẫn đến cái chết của cháu bé có sự cố ý.

Công an TP.HCM khẳng định: 'Dì ghẻ' có thể đối diện với các tội danh nặng hơn là 'cố ý gây thương tích', thậm chí là 'giết người' - Ảnh 1
Bố đẻ và dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin của Tuổi trẻ, ngày 30/12, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, cụ thể với vụ cháu bé 8 tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong.

Theo đó, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ: Công an, Văn hóa, thể thao và du lịch, Lao động, thương binh và xã hội, Giáo dục - đào tạo, Thông tin - truyền thông và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các chỉ thị số 18 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chỉ thị số 23 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

Công an TP.HCM khẳng định: 'Dì ghẻ' có thể đối diện với các tội danh nặng hơn là 'cố ý gây thương tích', thậm chí là 'giết người' - Ảnh 2
Bé gái bị dì ghẻ đánh đạp đến bầm tím cả người - Ảnh: Internet

Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm chỉ đạo tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

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Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho rằng cần một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn và sự không khoan nhượng với bạo lực để bảo vệ trẻ em tốt hơn.

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