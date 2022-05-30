Thấy nam thanh niên nằm bất động trên võng, chủ quán gọi miết không dậy nên đến để kiểm tra thì phát hiện vị khách này đã tử vong.
- Trường quốc tế ở TP.HCM báo cáo toàn bộ vụ việc học sinh đánh nhau, nhìn nhận "có một phần trách nhiệm"
- Quảng Nam: Phát hiện thi thể người phụ nữ bị phân hủy nặng sau 1 tháng mất tích
Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 30-5, Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh tử vong bất thường trong một quán cà phê ở phường 8, TP Bạc Liêu.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh T.T.N (27 tuổi; ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) ghé quán trên để uống cà phê rồi ngủ thiếp đi trên võng.
Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, sau vài giờ không thấy anh N. tỉnh dậy mà nằm một tư thế lạ nên chủ quán cùng những người có mặt tại đây đến kiểm tra thì phát hiện anh đã tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, đồng thời lấy lời khai những người liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, thi thể anh N. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.