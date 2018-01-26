Nhiều giờ qua, cư dân mạng xôn xao với hình ảnh kinh hoàng sau phẫu thuật thẩm mỹ của một cô gái tại Bắc Giang. Câu chuyện của "khổ chủ" được đăng tải trên 1 fanpage lớn đang "gây bão" dư luận.

Theo chia sẻ, sự việc bắt đầu từ ngày 5/11/2017. Thời điểm này, cô gái được bạn bè giới thiệu đến một thẩm mỹ viện do P.P.A (sinh năm 2001) làm chủ để phẫu thuật nâng mũi với giá 7 triệu đồng (giá gốc 14 triệu nhưng được giảm 50%). P.P.A cũng chính là người trực tiếp phẫu thuật mũi cho cô gái.

Nhìn những hình ảnh đăng kèm, ai cũng giật mình hốt hoảng với phần sống mũi bị thủng, lộ cả sụn ra ngoài, phần da xung quanh vết thương thâm đen đáng sợ. Điều gây phẫn nộ nhất là "bác sĩ" phẫu thuật nâng mũi cho cô chỉ mới... 17 tuổi, theo lời của "khổ chủ"!

Nạn nhân gặp biến chứng sau phẫu thuật - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, cô gái đã phải đến cơ sở thẩm mỹ tháo sụn ra khỏi mũi vì gặp biến chứng, gương mặt tím bầm. Cô kể: “Lần thứ hai em làm lại mũi, trong quá trình phẫu thuật da em mỏng quá chị ấy chọc cả kéo xuyên qua mũi em luôn, em đau đớn lắm. Lúc mới làm xong cũng cao và đẹp nhưng hôm sau cái chỗ chọc kéo đấy tụ thành máu và khó chịu”.

Tình trạng mũi hiện tại của cô gái - Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, nạn nhân còn tố cơ sở thẩm mỹ này làm việc vô trách nhiệm: “Gần một tuần sau, mũi em bị hở cả sụn ra ngoài, em về chỗ chị ấy và chị ấy lại tháo sụn ra, tháo ra lắp vào đến mấy lần mũi em giờ không còn nguyên vẹn nữa.

Cuối cùng chị ấy đưa em đi khâu mũi ở 1 chỗ khác, bác sĩ hỏi thì chị ấy bảo mũi em bị ngã xe. Các anh chị xem có phải là tính người không hay là tính thú đây ạ. Khâu 7 mũi vẫn chưa kín hết thịt, bác sĩ bảo chờ vài ngày tháo chỉ rồi lấy da tay thay lên mũi”.

Cư dân mạng vô cùng bức xúc và “ném đá” kịch liệt spa này khi để "bác sĩ" chỉ mới 17 tuổi phẫu thuật nâng mũi cho khách.

Những hình ảnh gây 'bão' cộng đồng mạng trong nhiều giờ qua - Ảnh chụp màn hình

“17 tuổi chưa học hết lớp 12 thì lấy đâu làm bác sĩ được chứ”, H.H phẫn nộ.

“Cái bọn thẩm mĩ viện vớ vẩn làm hỏng cho người ta xong lại đổ tại cơ địa”, L.L lên tiếng chỉ trích.

Tuy nhiên, không ít người chỉ trích cô gái kia vì ham giá rẻ mà để cho “bác sĩ” 17 tuổi phẫu thuật mũi.

“Rẻ quá mà, đồng tiền làm mờ lí trí”, N.L nói.

“Bể chuyện mới để ý tới cái năm sinh. thời buổi này chỉ cần mặc áo blue là đã thành bác sĩ rồi. Eo khiếp, 2001 đã làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ thì cứ phải gọi là thiên tài”, một bình luận của cư dân mạng.

Phụ nữ & Gia đình đã liên hệ với cô gái trong câu chuyện nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin cho độc giả.