Phát hiện nạn nhân tử vong bất thường trên giường với vết cháy ở cổ, người nhà đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.
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Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường trên giường ngủ tại nhà riêng. Nạn nhân là bà L.T.T (sinh năm 1965, trú tại KP. Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền)
Theo thông tin trên Người đưa tin, rạng sáng ngày 3/2, người thân phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ, trên cổ có vết cháy nghi do điện giật. Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Bước đầu, công an xác định nạn nhân tử vong do điện giật, chồng bà N. cũng được mời lên lấy lời khai. Tại cơ quan công an, ông Đ. khai tối 2/2, ông ngủ ngoài nhà còn vợ và con gái ngủ riêng ở 2 phòng khác nhau. Đến khoảng 0 giờ sáng 3/2, vì nghe tiếng gà ngoài nhà kêu nên bà N. ra ngoài kiểm tra.
Sau đó không lâu, ông Đ. nghe tiếng bà N. ngã nên ra xem. Kiểm tra xong thấy không có gì, vợ chồng bà N. vào nhà ngủ lại. Sáng ra, người nhà phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ.
Khi kiểm tra nhà ông Đ., cơ quan công an thu giữ được một bộ chích điện. Được biết đây là dụng cụ ông Đ. dùng để chích điện heo trước khi giết. Bên cạnh đó, theo thông tin từ người dân địa phương, ông Đ. có nợ tiền do đánh bạc. Người chồng từng yêu cầu vợ trả nợ thay nhưng bà N. không đồng ý.
Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên Thanh niên, Công an huyện Long Điền đã bàn giao ông Đ. cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, bước đầu ông Đ. khai do mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã sát hại vợ bằng cách chích điện.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.