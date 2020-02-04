Bà Rịa - Vũng Tàu: Người phụ nữ tử vong bất thường trên giường với vết cháy trên cổ

Xã hội 04/02/2020 13:55

Phát hiện nạn nhân tử vong bất thường trên giường với vết cháy ở cổ, người nhà đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường trên giường ngủ tại nhà riêng. Nạn nhân là bà L.T.T (sinh năm 1965, trú tại KP. Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền)

Theo thông tin trên Người đưa tin, rạng sáng ngày 3/2, người thân phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ, trên cổ có vết cháy nghi do điện giật. Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

tu vong bat thuong 1
Hiện trường người thân phát hiện bà N. tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Bước đầu, công an xác định nạn nhân tử vong do điện giật, chồng bà N. cũng được mời lên lấy lời khai. Tại cơ quan công an, ông Đ. khai tối 2/2, ông ngủ ngoài nhà còn vợ và con gái ngủ riêng ở 2 phòng khác nhau. Đến khoảng 0 giờ sáng 3/2, vì nghe tiếng gà ngoài nhà kêu nên bà N. ra ngoài kiểm tra.

Sau đó không lâu, ông Đ. nghe tiếng bà N. ngã nên ra xem. Kiểm tra xong thấy không có gì, vợ chồng bà N. vào nhà ngủ lại. Sáng ra, người nhà phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ.

Khi kiểm tra nhà ông Đ., cơ quan công an thu giữ được một bộ chích điện. Được biết đây là dụng cụ ông Đ. dùng để chích điện heo trước khi giết. Bên cạnh đó, theo thông tin từ người dân địa phương, ông Đ. có nợ tiền do đánh bạc. Người chồng từng yêu cầu vợ trả nợ thay nhưng bà N. không đồng ý.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên Thanh niên, Công an huyện Long Điền đã bàn giao ông Đ. cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, bước đầu ông Đ. khai do mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã sát hại vợ bằng cách chích điện.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ

Tối 27 Tết, người thân phát hiện đôi vợ chồng trẻ chết thương tâm tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong do điện giật chồng giết vợ

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản