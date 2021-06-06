Bà Nguyễn Phương Hằng lại tiết lộ quá khứ 'đen thùi lùi' của nhân vật thần bí 'Phi Phi cô nương'

Xã hội 06/06/2021 09:09

Trong chuỗi drama dài tập của bà Nguyễn Phương Hằng vừa xuất hiện thêm một nhân vật "Phi Phi cô nương" bị bóc trần quá khứ "zơ záy zễ zì zấu ziếm".

Tối 5/6, vợ ông Dũng "lò vôi" tiếp tục livestream cùng người hâm mộ và khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ một số thông tin về nhân vật "Phi Phi cô nương". Bà cho biết đây là một trong những ca sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt. Tuy nhiên, bà Phương Hằng chỉ nói bóng gió chứ không gọi thẳng tên như những nhân vật khác mà bà từng chỉ đích danh. Theo như lời bà chủ Đại Nam, nhân vật "Phi Phi cô nương" chính là người đứng sau các băng nhóm hacker để tấn công các trang mạng của bà, nhằm bảo vệ 1 nghệ sĩ khác bị bà bóc mẽ. 

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 Bà Phương Hằng tiết lộ về quá khứ của 'Phi Phi cô nương' - Ảnh: Cắt từ clip NV

Bà Hằng chia sẻ: "Phi Phi cô nương không tầm thường đâu, tầm cỡ đó, có sức ảnh hưởng rất ghê gớm. Đâu đó cũng núp lùm để đi đánh trận. Phi Phi cô nương có một người quản lý cực hay, chuyên môn đi đánh sập kênh của người khác nha quý vị".

Vợ ông Dũng "lò vôi" còn cho biết người này có một "zĩ zãng zơ záy zễ zì zấu ziếm". Cà tiết lộ "Phi Phi cô nương" hiện thích nữ chứ không thích nam.

"Phi Phi cô nương này cực kỳ kinh khủng xa hoa, qua biết bao nhiêu mối tình rồi giờ Phi Phi cô nương không thích đàn ông mà thích đàn bà, đang đóng một vai vợ sống với một người phụ nữ, chứ không phải tầm thường đâu quý vị... Có những mảng đen thùi lùi luôn chứ không phải đen tầm thường".

"Phi Phi cô nương không ra mặt nhưng chỉ huy người khác đánh sập bao nhiêu trang mạng khác, đánh sập bao nhiêu hacker, tấn công các Youtuber. Đừng thấy tô son trét phấn mà tưởng đẹp. Chúng ta phải tỉnh táo để đánh giá lại" - bà Phương Hằng nhấn mạnh.

Cũng trong buổi livestream này, bà Phương Hằng tiết lộ một đoạn ghi âm liên quan tới "Phi Phi cô nương". Nhân vật "Phi Phi cô nương" từng bỏ chồng, có người con ruột thì cũng bỏ cho chồng nuôi. "Mãi sau này đứa con ăn học ra trường, mới khoe con với khán giả. Cô nói cô nuôi con ăn học, trước đó muốn giấu là để cho con yên ổn học hành. Tôi thấy cô xạo", bà Hằng nói. Không chỉ tiết lộ đoạn ghi âm về nhân vật "Phi Phi cô nương", bà Hằng còn cho hay người này có hành vi lừa đảo liên quan tới lợi ích tiền bạc.

Hiện tại, những thông tin mà bà Hằng chia sẻ vẫn chưa được kiểm chứng và nhân vật "Phi Phi cô nương" chưa rõ là ai, và nhân vật này hiện vẫn giữ im lặng trước những lời chỉ trích này của bà Hằng.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Phi Phi cô nương Phi Nhung

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