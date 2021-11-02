'Bà hoàng livestream' 'đánh up' buổi phát trực tiếp sặc mùi 'DRAMA' vào phút chót, CĐM ngơ ngác 'không kịp trở tay'

Xã hội 02/11/2021 15:25

Đến chiều ngày 2/11, đúng 15h, bà Phương Hằng bất ngờ "đánh úp" CĐM bằng việc xuất hiện trên sóng livestream và bàn tiếp về những vấn đề nóng gần đây.

Thời gian vừa qua, sau khi ngưng đấu tố với giới nghệ sĩ, bà Phương Hằng tiếp tục gây náo loạn cõi mạng vì "nổ" ra "cuộc chiến" mới với cơ sở Tịnh thất Bồng Lai.

Tiếp nối chuỗi drama, hôm 1/11, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận, bà Phương Hằng có thông báo mới về buổi livestream diễn ra vào hôm nay 2/11. Cụ thể, nữ đại gia cho hay sẽ phát trực tiếp vào 17h ngày mai 2/11/2021. Đáng chú ý, buổi phát sóng tới có sự tham gia của luật sư với chủ đề: "VÁN BÀI LẬT NGỬA 5 - THIỀN AM VỀ ĐÂU?".

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Thông báo hôm 1/11 của nữ thư ký - Ảnh  chụp màn hình

Tuy nhiên, đến chiều ngày 2/11, đúng 15h, nữ đại gia bất ngờ "đánh úp" CĐM bằng việc xuất hiện trên sóng livestream và bàn tiếp về vấn đề nóng gần đây.

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Buổi phát sóng chiều ngày 2/11 - Ảnh chụp màn hình

Màn "đột kích" của bà chủ Đại Nam khiến nhiều người "hóng" livestream "không kịp trở tay". Lúc này CĐM mới bất ngờ phát hiện bài đăng thông báo live nóng trước đó trên trang cá nhân nữ thư ký đã được chỉnh sửa thời gian phát trực tiếp.

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Bài viết được chỉnh sửa - Ảnh chụp màn hình

Hiện, buổi phát trực tiếp "bất ngờ" của bà Phương Hằng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau gần 20 phút trôi qua, số lượt xem trên nền tảng Facebook đã chạm mốc hơn 9,7 nghìn lượt xem.

'Fan meeting' ngang ngửa 'idol giới trẻ' nhưng bà Phương Hằng lại bị CĐM chỉ trích vì lý do này!

'Fan meeting' ngang ngửa 'idol giới trẻ' nhưng bà Phương Hằng lại bị CĐM chỉ trích vì lý do này!

Chiều ngày 31/10, sau khi tổ chức giao lưu với người hâm mộ tại KDL Đại nam, bà Phương hằng bất ngờ bị CĐM chỉ trích vì một lý do.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng bà Phương Hằng livestream Tịnh thất Bồng lai

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