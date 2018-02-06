Trong cùng một ngày, vợ chồng anh Lâm và chị Vân đau đớn gánh chịu nỗi đau mất cả 3 đứa con nhưng đành phải hỏa táng vì không có đất chôn.

Theo thông tin từ UBND xã Bình Thạnh, xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), hôm qua (5/2), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 chị em ruột bị đuối nước thương tâm.

Các nạn nhân xấu số là bé Trần Thị Như Y. (6 tuổi), Trần Văn T. (5 tuổi) và bé Trần Thị Th. (3 tuổi), con của anh Trần Văn Lâm (sinh năm 1994) và chị Dương Thị Thu Vân (sinh năm 1995).

Người thân của các bé kể lại vụ việc đau lòng - Ảnh: Người Lao Động

Vì gia đình nghèo, không có đất chôn cất nên thi thể của 3 bé đều được hỏa táng rồi đưa hài cốt vào chùa thờ cúng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ ngày 3/2, trên tuyến kênh Tân Thành, Lò Gạch (khu vực gần vàm Cả Chanh thuộc ấp Hòa Bình, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự), một số người dân nhìn thấy 3 đứa trẻ chơi bên cạnh bờ sông. Tuy nhiên, sau đó các em đã mất tích.

Đôi vợ chồng trẻ đau đớn khi phải hỏa táng thi thể 3 đứa con vì không có đất chôn - Ảnh: Người Lao Động

Đến buổi chiều cùng ngày, thi thể bé Th. được một người dân phát hiện dưới kênh. Sau khi trục vớt thi thể bé, gia đình tiếp tục nhờ người tìm kiếm. Đến ngày hôm sau, các cơ quan chức năng mới tìm được thi thể hai nạn nhân còn lại.

Được biết, anh Lâm và chị Vân hiện đang làm công nhân vệ sinh ở thị xã Hồng Ngự. Cha mẹ đi làm suốt ngày nên các bé ở nhà với bà ngoại.

Vụ 4 trong gia đình đuối nước: 3 nạn nhân tìm thấy cùng một chỗ, một cháu bé cứu lên gần bờ thì tử vong Người dân làng xóm ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang đã phải đau xót tiễn đưa 4 nạn nhân trong một gia đình bị đuối nước thương tâm cùng một lúc đi hỏa táng và chôn cất cùng nghĩa trang trong xã.

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