Ba bệnh nhi bị thủng dạ dày liên quan đến việc tự ý sử dụng thuốc khi mắc COVID-19

Xã hội 09/03/2022 08:37

Theo hình ảnh chụp X-quang, bệnh nhi có liềm hơi dưới vòm hoành 2 bên. Bé được chẩn đoán bị viêm phúc mạc do thủng dạ dày/mắc Covid-19.

Theo Zingnews đưa tin, ông Trần Minh Cảnh – Phó giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa điều trị khỏi cho 3 bệnh nhi bị thủng dạ dày/nhiễm SARS-CoV-2. Cụ thể, ngày 22/2, Bệnh viện hội chẩn từ xa một bệnh nhi 10 tuổi (trú huyện Tiên Lãng) dương tính SARS-CoV-2 có biểu hiện đau bụng dữ dội vùng trên rốn kèm sốt, nôn.

Qua hình ảnh chụp x-quang thể hiện, có liềm hơi dưới vòm hoành 2 bên, các bác sỹ nghi ngờ thủng tạng rỗng do đó bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng điều trị. Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ làm xét nghiệm, chẩn đoán và xác định bệnh nhi này viêm phúc mạc do thủng dạ dày/nhiễm COVID-19.

Ba bệnh nhi bị thủng dạ dày liên quan đến việc tự ý sử dụng thuốc khi mắc COVID-19 - Ảnh 1
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy bệnh nhi có liềm hơi dưới vòm hoành 2 bên, bác sĩ nghi thủng tạng rỗng - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của báo Tiền Phong, tương tự, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng tiếp nhận hai bệnh nhi khác nhập viện cùng triệu chứng trên. Qua thăm khám, các bác sỹ cũng chẩn đoán các bệnh nhi bị thủng dạ dày/nhiễm SARS-CoV-2.

Các bệnh nhi sau đó được cấp cứu, phẫu thuật nội soi, khâu lỗ thủng dạ dày, dẫn lưu ổ bụng song song điều trị COVID-19. Sau nhiều ngày điều trị, bệnh nhân sức khỏe ổn định, đã được xuất viện.

Ông Trần Minh Cảnh cho biết, thời gian gần đây bệnh viện liên tiếp cấp cứu, điều trị bị thủng dạ dày/mắc COVID-19. Thủng dạ dày là một cấp cứu khẩn cấp đòi hỏi phải chẩn đoán và xử trí kịp thời nếu không có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, muộn bệnh có thể gây nhiễm trùng, nhiễm độc, nguy hiểm tính mạng.

Thủng dạ dày dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý ngoại khoa cấp tính khác như viêm ruột thừa, tắc ruột,… Triệu chứng chủ yếu: đau bụng dữ dội vùng trên rốn, nôn, kích thích dữ dội... khi đến muộn có biểu hiện sốt, cơ thành bụng co cứng và trướng dần, nhiễm trùng nhiễm độc, suy đa phủ tạng…

Ông Minh cũng cho biết thêm, nguyên nhân thủng dạ dày do viêm loét dạ dày - tá tràng gồm ba nhóm nguyên nhân: Sang chấn tâm lý - Stress (thường gặp ở người lớn); Sử dụng thuốc chống viêm không Steroid không đúng cách; Nhiễm vi khuẩn HP.

“Qua khám, điều trị, các bác sỹ nghi ngờ các bệnh nhi bị thủng dạ dày có liên quan việc sử dụng thuốc khi trẻ mắc COVID-19. Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không Steroid (presnisolone, dexamethazon…) khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Các thuốc này thường thấy trong các gói thuốc không nhãn mác mà một số hiệu thuốc tự bán cho bệnh nhân, không có đơn thuốc của bác sĩ” - ông Trần Minh Cảnh nói.

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