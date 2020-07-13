Áo chống nắng cuốn vào bánh xe, nữ sinh Hà Nội tổn thương mặt mày nghiêm trọng, thị lực bị ảnh hưởng

Trong lúc đi đường, chiếc áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe đạp khiến nữ sinh 15 tuổi ngã đập mặt xuống đường.

Với chị em phụ nữ, áo chống nắng là một trong những vật dụng không thể thiếu khi ra ngoài để bảo vệ làn da. Tuy nhiên, nếu không chú ý thì món đồ này có thể khiến chị em gặp tai nạn.

Mới đây, một nữ sinh 15 tuổi tại Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe đạp khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng.

Áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe khiến nữ sinh ngã xuống đường, khuôn mặt bị thương nặng - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật tạo hình nắn chỉnh xương gò má cho bệnh nhân 15 tuổi, là nữ sinh lớp 9 tại Hà Nội.

Theo thông tin trên Người lao động, trước đó nữ sinh này cùng bạn đi học bằng xe đạp. Lúc này, em có mặc áo chống nắng dài đến mắt cá chân. Trong quá trình di chuyển, không may chiếc áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe đạp phía sau khiến nạn nhân ngã đập mặt xuống đất, bị gãy xương gò má bên trái, xây xát toàn bộ da vùng mặt trái, vùng mắt phù nề ảnh hưởng đến thị lực.

Đến sáng nay (13/7), các bác sĩ đã mổ nắn chỉnh lại xương, đồng thời đặt nẹp để xương lành lại như cũ. Cũng theo nguồn tin trên, nữ sinh 15 tuổi có thể xuất viện vào cuối tuần này. Nếu đủ sức khỏe, bệnh nhân vẫn có thể tham dự kỳ thi THPT như dự định.

Thời gian vừa qua, đã có không ít vụ tai nạn liên quan đến chiếc áo chống nắng. Đây chính là bài học đắt giá dành cho chị em phụ nữ, cần đặc biệt thận trọng khi mặc áo chống nắng ra đường để tránh tai nạn đáng tiếc.

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