Đang lưu thông trên đường, ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ chỉ còn trơ khung sắt

Tài xế xe khách đã nhanh chóng thoát ra ngoài, sử dụng bình chữa cháy trên ô tô để dập lửa và hô hoán để người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 29/1 một xe khách 16 chỗ đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 phút chiều nay, chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 67B-016.80 đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, khu vực lấn biển thuộc phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá khi đến gần giao lộ Tôn Đức Thắng – Chi Lăng đối diện quán cafe New thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VOV, tài xế xe khách đã nhanh chóng thoát ra ngoài, sử dụng bình chữa cháy trên ô tô để dập lửa và hô hoán để người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ xe.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Kiên Giang đã điều 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng gần 17h5 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ chiếc xe và tài sản trên xe đã bị thiêu rụi. Tại hiện trường chiếc xe cháy rụi chỉ còn trơ lại bộ khung sắt. May mắn không có ai bị thiệt mạng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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