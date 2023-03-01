Án mạng kinh hoàng sau cuộc nhậu, một người đàn ông bị đâm tử vong

Xã hội 01/03/2023 19:06

Cãi nhau liên quan chuyện tiền bạc, người phụ nữ 36 tuổi bị nghi dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 1/3, Công an huyện Tân Phú đã bàn giao đối tượng Dương Thị Lan (36 tuổi, ngụ TT Tân Phú, huyện Tân Phú) cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Cuối tháng 2, ông Mai Văn Mão (ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú) cùng Lan đi nhậu. Nhậu xong, Lan thấy mất tiền liền nghi ngờ cho ông Mão. Đến hôm nay, Lan tìm gặp ông Mão tại ấp 3, xã Núi Tượng.

Án mạng kinh hoàng sau cuộc nhậu, một người đàn ông bị đâm tử vong - Ảnh 1
Một vụ án mạng xảy ra tại Đồng Nai trước đó - Ảnh minh hoạ: báo Người Lao động

 

 

Theo thông tin từ Zingnews, tuy nhiên, do ông M. không thừa nhận lấy tiền của bà Lan dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm sau đó dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, đưa bà Lan về trụ sở để lấy lời khai.

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