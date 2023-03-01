Cãi nhau liên quan chuyện tiền bạc, người phụ nữ 36 tuổi bị nghi dùng dao đâm chết bạn nhậu.
- Vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà khóa trái ở Bắc Giang: Thông tin mới từ lãnh đạo xã
- Thông tin MỚI vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng: Lực lượng chức năng tiết lộ vụ án có dấu hiệu của tội phạm 'Giết người'
Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 1/3, Công an huyện Tân Phú đã bàn giao đối tượng Dương Thị Lan (36 tuổi, ngụ TT Tân Phú, huyện Tân Phú) cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.
Cuối tháng 2, ông Mai Văn Mão (ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú) cùng Lan đi nhậu. Nhậu xong, Lan thấy mất tiền liền nghi ngờ cho ông Mão. Đến hôm nay, Lan tìm gặp ông Mão tại ấp 3, xã Núi Tượng.
Theo thông tin từ Zingnews, tuy nhiên, do ông M. không thừa nhận lấy tiền của bà Lan dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm sau đó dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
Nhận tin báo, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, đưa bà Lan về trụ sở để lấy lời khai.