Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Mai bán quán cà phê nhỏ ở địa phương. Ngày 12/2 vừa qua, cụ bà Nguyễn Thị Lan (mẹ ruột bà Mai) đã qua đời.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đang điều tra làm rõ về hành vi ngược đãi mẹ già đối với bà Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn).

Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ Lan mặc cho bà cụ khóc lóc, van xin. Bà Mai còn liên tục nói "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ ruột của mình nếu như cụ bà cứ khóc.

Trước đó khoảng 1 tháng, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa chửi mắng mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi).

Con gái ngược đãi mẹ già khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh: Người Lao Động

Vụ việc đang được điều tra làm rõ - Ảnh: Người Lao Động

Tại cơ quan công an, bà Mai đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Hiện Công an huyện Tri Tôn đang điều tra xem bà Mai có ngược đãi mẹ ruột những lần trước nữa hay không để làm cơ sở khởi tố vụ án hình sự.

Cách đây không lâu, tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cũng xảy ra trường hợp ngược đãi mẹ già khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Cụ bà Võ Thị D. (88 tuổi) sống chung cùng vợ chồng con trai là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và bà Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo). Vì tuổi cao nên khoảng 9 năm nay, hai chân cụ D. yếu không đi đứng được, toàn bộ sinh hoạt cá nhân mỗi ngày: ăn uống, lau mình, tắm giặt, dọn rửa sau khi vệ sinh thay tã... đều do bà Loan đảm nhiệm.

Khoảng 8 giờ ngày 24/2/2020, trong lúc thay tã cho mẹ chồng, bà Loan đã đánh vào vùng mông, ngực, mặt của cụ D. Bà Loan còn dùng hai tay nắm hai chân cụ D. giật mạnh, quật qua quật lại và buông nhiều lời chửi mắng khiếm nhã. Ông Tuấn chứng kiến sự việc chẳng những không ngăn cản vợ mà còn dùng một đoạn cây đánh lên người mẹ mình.

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn và bà Loan khai nhận, do quá bực tức việc gần đây bà D. có thói quen trây trét phân và nước tiểu sau khi đi vệ sinh nên trong mỗi lần thay tã, đôi vợ chồng lại có hành vi bạo hành bà cụ.

Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Tuấn và bà Loan để điều tra hành vi bạo hành mẹ già.