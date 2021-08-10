Trên đường chở chị T. đến bệnh viện để sinh con thì sản phụ bất ngờ chuyển dạ, anh M. đã nhanh chóng dừng xe bên đường, hỗ trợ cùng người thân giúp chị "vượt cạn" thành công.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 9/8, một công ty taxi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho biết, đang làm thủ tục khen thưởng và tuyên dương lái xe Trần Quang Minh vì có hành động ý nghĩa giúp sản phụ vượt cạn thành công.

Được biết, trước đó, đêm ngày 8/8, anh Minh nhận được điện thoại từ gia đình chị N.T.T. (huyện Hoa Lư) nhờ đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình gấp để sinh con. Tuy nhiên, khi xe chỉ mới di chuyển được 2 km, chị T. bất ngờ chuyển dạ.

Thấy tình thế cấp bách, anh Minh đã quyết định cho xe dừng bên đường. Sau đó, anh cùng người thân hỗ trợ chị T. sinh con. Anh Minh kể lại: "Khi cháu bé chào đời an toàn, tôi mới tiếp tục hành trình đưa hai mẹ con sản phụ đến bệnh viện để bác sĩ cắt cuống rốn và tiếp tục chăm sóc".

Sau khi giúp sản phụ T. vượt cạn thành công, anh Minh lái xe đưa 2 mẹ con đến bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của các y bác sĩ - Ảnh: Dân Trí

Trong hơn 4 năm làm tài xế lái taxi, anh Minh cho biết chưa từng gặp tình huống nào hy hữu như vậy. Anh tài xế taxi nói: "Nhiều người cho rằng, việc đỡ đẻ cho sản phụ trên xe là xui xẻo, nhưng với tôi điều này là may mắn. Sau khi giúp một sinh linh ra đời và mẹ tròn con vuông tôi rất hạnh phúc".

Qua sự việc trên, sản phụ N.T.T. cảm thấy rất cảm động về việc làm của anh Minh. Đồng thời, gia đình chị cũng cảm ơn anh Minh rất nhiều vì đã giúp chị "vượt cạn" thành công. Chị T. tâm sự: "Nhờ có anh Minh mà giờ hai mẹ con tôi sức khỏe đã ổn định và đợi mấy ngày nữa sẽ ra viện".

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