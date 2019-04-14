Ám ảnh tư thế nằm của nam thanh niên tử vong sau khi tông thẳng vào xe tải

Xã hội 14/04/2019 16:16

Sau khi tông vào đuôi xe tải chạy phía trước, nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 23 giờ tối qua (13/4) tại đường Mỹ Phước, Tân Vạn (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Tại thời điểm trên, xe tải mang biển số 51R-172.29 đang chạy trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn (đoạn giao với ngã tư Phú Lợi) thì bị một chiếc xe máy do một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển tông thẳng vào đuôi xe.

Vụ va chạm khiến thanh niên này tử vong ngay tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Chứng kiến cảnh nam thanh niên và chiếc xe máy dính chặt vào phía sau đuôi xe tải, bất cứ ai cũng phải ám ảnh.

Ám ảnh tư thế nằm của nam thanh niên tử vong sau khi tông thẳng vào xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và điều tiết giao thông tại khu vực này.

Cách đây không lâu, tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ tai nạn mà dáng nằm của nạn nhân khiến những người chứng kiến phải rùng mình.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 7/3, trên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại hiện trường, nạn nhân và chiếc xe máy dính chặt vào đầu chiếc xe tải.

Vào thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter lưu thông theo hướng từ thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn) về huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Ám ảnh tư thế nằm của nam thanh niên tử vong sau khi tông thẳng vào xe tải - Ảnh 2
Nam thanh niên và chiếc xe máy dính chặt vào đầu xe tải - Ảnh: Internet

Khi chiếc xe máy đến gần ngã 3 cây xăng Trường Xuân (xã Đông Tiến) thì tông thẳng vào chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đang sang đường. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông

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