Hiện trường vụ tai nạn khiến bất cứ ai cũng phải ám ảnh bởi nạn nhân và chiếc xe máy găm chặt vào gầm xe tải.

Khoảng 13 giờ ngày 7/3, trên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong.

Khi đến gần ngã 3 cây xăng Trường Xuân (xã Đông Tiến), xe máy chở nam thanh niên bất ngờ tông thẳng vào chiếc xe tải Howo mang BKS 36C-154.72 chở vật liệu xây dựng đang sang đường.

Theo một số nhân chứng, tại thời điểm trên, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter lưu thông trên Quốc lộ 45 theo hướng từ thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn) về huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Hậu quả, chiếc xe máy và người điều khiển bị dính chặt vào gầm xe, nam thanh niên tử vong ngay tại chỗ. Nhiều người đi đường chứng kiến vụ tai nạn không khỏi bàng hoàng, kinh hãi.

Một số người dân cho biết, nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, khi chiếc xe tải sang đường đã không xử lý kịp nên tông thẳng vào gây tai nạn kinh hoàng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an huyện Đông Sơn đã có mặt hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó không lâu, tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ tai nạn mà dáng nằm của nạn nhân khiến những người chứng kiến ám ảnh.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 12/2, một nhóm phượt thủ đang di chuyển trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai). Xe máy mang BKS 59X3 - 082.85 do thanh niên Trần Minh Chiến (21 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM với tốc độ cao.

Cú va chạm kinh hoàng khiến cả người và xe dính vào bánh xe tải - Ảnh: Facebook

Khi đến khúc cua trên đèo tại km 102 (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai), Chiến đã không làm chủ được tay lái, lấn hoàn toàn sang làn đường bên trái, tông trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 60C - 191.91 do tài xế Vũ Văn Anh Đoàn (37 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang chạy theo hướng ngược lại.

Chiếc xe máy vỡ nát sau va chạm - Ảnh: Facebook

Hậu quả, nửa thân trước xe máy cùng nam thanh niên dính dưới bánh xe tải. Các mảnh vỡ của xe máy và xe tải văng tung tóe trên đường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đến ngày 21/2, nam thanh niên đã tử vong ở Bệnh viện Chợ Rẫy.