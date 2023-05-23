Trong cơn nóng giận do không lấy được sim vì điện thoại đã mang đi cầm cố, Trung rút dao đâm vào mắt trái của một người đàn ông khiến nạn nhân mù mắt, chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 23/5, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Trung (38 tuổi, ngụ phường Bình Tân) để điều tra về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, Trung có gắn sim điện thoại của mình vào điện thoại của em trai để gọi nhờ. Người em do thiếu tiền nên đã cầm cố điện thoại đó cho một người đàn ông tên Định (chưa rõ lai lịch) mà quên tháo sim ra.

Sau đó, chiếc điện thoại này được đưa cho ông C.D.T. (47 tuổi, ngụ phường Bình Tân) giữ. Chiều 19/4, Trung đi gặp ông T. để đòi lại sim nhưng người đàn ông không ở nhà. Bực tức vì trước đó ông T. không chịu trả sim, Trung đã dùng dao mang theo rạch hư biển quảng cáo trước nhà người này. Nguyễn Duy Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Trí Một lát sau, thấy ông T. về, Trung đi tới nói chuyện thì đôi bên mâu thuẫn, ông T. đánh nhiều cái vào người Trung.

Trong cơn nóng giận, Trung rút dao mang theo đâm vào mắt trái của ông T. khiến nạn nhân mù mắt, chấn thương sọ não. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị thương tích 44%. Vào ngày 04/6/2018, cũng xảy ra một vụ án mạng "Giết người" liên quan đến chiếc điện thoại. Dẫn tin từ Báo Tuổi Trẻ, nghi phạm Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 2001, trú xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) khai ngày 23/5/2018 Tâm gặp anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1996, trú thị trấn Nam Ban) và cho mượn chiếc điện thoại OPPO A83 là vật kỷ niệm của cha Tâm vừa mua trả góp cho Tâm được 10 ngày. Tâm đòi lại nhiều lần nhưng Nam không trả mà mang chiếc điện thoại đi bán. Vì tiếc món quà của cha, Tâm đã nhiều lần gặp Nam để xin lại nhưng đều bị Nam từ chối và còn tỏ ra thách thức. Từ đây, hai người nảy sinh mâu thuẫn. Chiều tối 04/6/2018, Tâm đến nhà bạn uống rượu rồi chạy xe máy đến quán trà sữa ở khu Đông Anh 1. Khoảng 15 phút sau Nam đến và cự cãi. Hai người rủ nhau ra ngoài đường nói chuyện. Nơi xảy ra vụ án năm 2018 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước quán trà sữa, Nam túm tóc đánh Tâm. Bất ngờ, Tâm rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm Nam một nhát vào bụng. Nam bỏ chạy được vài bước thì té xuống mương cạn bên đường. Tâm đuổi theo, đâm Nam nhiều nhát nữa rồi cầm dao bỏ chạy về hướng Đà Lạt. Nam được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại trung tâm thị trấn Nam Ban.

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