2 cô chủ quán ăn mặc hớ hênh, để lộ đôi gò bồng ngồn ngộn, khách hàng thi nhau rủ đến thưởng thức

Xã hội 15/12/2021 07:02

Cả 2 đều chọn những trang phục mỏng manh và bó sát, siêu "ít vải", cố tình để lộ một phần vòng một "khủng"

Nếu như ở nhiều quán ăn, người ta đến thưởng thức chủ yếu vì món ngon, khẩu vị hợp thì ở Thái Lan, câu chuyện 2 cô gái ăn mặc sexy để thu hút khách hàng trong mấy ngày qua đã khiến cư dân mạng được phen xôn xao.

Theo tờ Sanook đưa tin, 2 người phụ nữ này là cô Thanyamas Nuamthong và cô Warangkana Samermuan, cùng 31 tuổi, là bạn thân của nhau. Trước đây, cô Thanyamas và cô Warangkana từng thường xuyên đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Sau đó, cả 2 quyết định cùng nhau gom góp để kinh doanh làm ăn bằng cách mở một quán ăn, bán hải sản và cháo hải sản. Cô Thanyamas là người phụ trách bán cháo còn cô Warangkana bán hải sản. Đặc biệt mỗi lần đứng ra bán hàng, cả 2 người bạn này đều ăn mặc rất sexy và hớ hênh.

2 cô chủ quán ăn mặc hớ hênh, để lộ đôi gò bồng ngồn ngộn, khách hàng thi nhau rủ đến thưởng thức - Ảnh 1

Nhờ lợi thế thân hình sexy và quyến rũ, cô Thanyamas và cô Warangkana luôn chọn những trang phục mỏng manh và bó sát, siêu "ít vải", cố tình để lộ một phần vòng một "khủng". Khi cúi xuống để nấu nướng, bộ trang phục trở nên hết sức phô phang và phản cảm.

2 cô chủ quán ăn mặc hớ hênh, để lộ đôi gò bồng ngồn ngộn, khách hàng thi nhau rủ đến thưởng thức - Ảnh 2

Cô Thanyamas chia sẻ rằng khi mới mở quán ăn, cô và bạn thân đã cố tình ăn mặc sexy, nóng bỏng để thu hút khách đến quán, không thể ngờ chiêu trò này lại thực sự có hiệu quả. Quán ăn này chỉ mới khai trương 2 tuần trước nhưng đã có lượng khách nhất định, lúc nào cũng nườm nượp.

2 cô chủ quán ăn mặc hớ hênh, để lộ đôi gò bồng ngồn ngộn, khách hàng thi nhau rủ đến thưởng thức - Ảnh 3

Cô Thanyamas và cô Warangkana cũng thoải mái để các phóng viên và khách hàng chụp ảnh của mình rồi đăng lên mạng xã hội. Khi được phóng viên của tờ Sanook phỏng vấn, cả 2 trả lời rằng họ không chỉ tự tin về thân hình mà còn rất tự tin vào tài nấu nướng, vì vậy mong khách hàng có thể tập trung thưởng thức món ăn do họ làm ra.

2 cô chủ quán ăn mặc hớ hênh, để lộ đôi gò bồng ngồn ngộn, khách hàng thi nhau rủ đến thưởng thức - Ảnh 4

Tuy nhiên, những hình ảnh về 2 cô chủ quán này đã khiến nhiều người bức xúc và để lại nhiều bình luận chỉ trích. Cư dân mạng Thái Lan cho rằng cách ăn mặc của 2 người phụ nữ quá phản cảm, đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Hơn nữa, việc họ thừa nhận đây là chiêu trò nhằm bán được nhiều hàng lại càng không thể chấp nhận được, cần sớm bị nhắc nhở.

 

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