Tuyệt chiêu giữ chồng mùa World Cup nhờ cách làm mực sốt thái chua cay cực ngon

Cách làm mực sốt thái chua cay lạ miệng rất hợp để uống bia, vừa chống đói vừa kích thích vị giác vào buổi tối. Mực tươi sốt Thái Lan chua cay còn có thể dùng làm bữa chính ăn với cơm trắng cũng rất ngon.

Cách làm mực sốt thái có thể giúp các chị em phụ nữ giữ chân chồng ở nhà trong mùa World Cup - Ảnh: Internet

- Trứng gà: 2 quả

- Bơ: 150g

- Hành khô: 1 củ

- Ớt tươi: 3 quả

- Gừng: 2 lát

- Hành lá: 3 cây

- Các loại gia vị: giấm ăn, bột canh, nước mắm, tiêu xay, đường kính,...

Cách làm mực sốt Thái chua cay

Phần 1: Sơ chế nguyên liệu

- Mực sau khi mua về đem rửa sạch, loại bỏ phần ruột và làm sạch bên trong đến khi mực trắng không còn vết bẩn nào nữa là được.

Chọn các con mực nhỏ, tươi ngon để có thể nhồi nhân bên trong - Ảnh: Internet

- Hành lá cũng rửa sạch, thái nhỏ

- Hành khô bóc vỏ, đập dập rồi băm nhuyễn

- Gừng băm nhỏ, ớt bỏ hạt và cũng thái nhỏ

Phần 2: Tiến hành làm món mực tươi sốt Thái chua cay

Chia đôi mực thành 2 phần, phần ít hơn đem thái miếng nhỏ hạt lựu, sau đó ướp với 1 thìa bột canh, 1 thìa tiêu xay, 2 quả trứng trong khoảng 15-20 phút

Ướp mực ít nhất 15 phút trước khi nấu giúp mực dễ ngấm gia vị hơn - Ảnh: Internet

Trong thời gian đó, cho nồi lên bếp, vặn nhỏ lửa cho khô hết nước đọng trong nồi thì cho ½ chỗ bơ đã chuẩn bị vào, đợi bơ tan hết thì tiếp tục cho hành khô vào phi đến khi thơm vàng

Cho phần mực thái nhỏ vào chảo, đảo đều tay để thấm gia vị, khoảng 2 phút thì đổ ra đĩa, dàn mực ra để nguội bớt, tránh làm teo các miếng mực, khiến cho mực bị dai

Sau khi mực thái hạt lựu đã nguội bớt, bạn đem nhồi vào trong các con mực còn nguyên, sau đó dùng tăm xuyên qua để tránh rơi nhân ra ngoài

Cho bơ vào một chiếc nồi sạch, đun cho nóng chảy, sau đó thả hành khô vào, tiếp tục phi thơm. Nêm vào 2 thìa cà phê đường kính trắng, 1 thìa cà phê giấm ăn, 2 thìa cà phê nước mắm và ½ thìa cà phê bột canh. Đảo đều tay để tan hết gia vị, sau đó thả gừng, ớt tươi vào.

Sau khi sốt đã tan hết gia vị, bạn cho mực vào, đảo đều tay và nhẹ nhàng, vặn nhỏ lửa để mực ngấm sốt. Đun trong khoảng 5 phút, sau đó tắt bếp, rắc hành lá và thêm 1 chút tiêu xay lên trên là món ăn đã hoàn thành.

Mực tươi sốt thái chua cay rất ngon và lạ miệng - Ảnh: Internet

Với món mực sốt kiểu Thái chua cay này, bạn có thể làm để cho gia đình thưởng thức trong bữa cơm tối hoặc là món ăn phục vụ mùa bóng đá. Để lớp da của mực giòn và thơm hơn, sau khi nhồi, bạn có thể đem chiên ngập dầu ở lửa lớn giúp phần vỏ ngoài cháy xém, vàng giòn hấp dẫn. Chúc các bạn thành công!