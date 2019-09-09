Tổng hợp những cách làm nem chua cực ngon, đơn giản tại nhà

Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách làm nem chua tại nhà sao cho ngon. Để có được món nem chua thơm ngon, chuẩn vị đậm vị, bạn có thể tham khảo những cách làm nem chua ngon tại nhà như sau:

Nem chua là món ăn thơm ngon thường được dùng trong những ngày tết, giỗ hoặc trong các bữa ăn gia đình

Nem chua là món ăn được dùng trong những ngày tết, giỗ hoặc trong các bữa ăn gia đình. Không những vậy, đây còn là món ăn vặt rất được yêu thích của giới trẻ.

- 220-250gr da heo

- 1 muỗng cà phê tiêu hạt

- ½ muỗng cà phê bột tiêu

- 1 muỗng cà phê đường

- 1 muỗng cà phê nước mắm

- ½ muỗng cà phê bột nêm

- 5 tép tỏi băm (đừng băm nhuyễn )

- 4 trái ớt xanh đỏ (trái ớt cắt khoanh)

- 1 gói nem chua của thái (bắt buộc)

Các bước tiến hành:

Bước 1: Rửa sạch thịt và thấm thật khô, thái miếng và cho vào ngăn đá tủ lạnh. Qua 45 phút, thịt vừa hơi đông lạnh, có một lớp băng mỏng phủ bên ngoài thì lấy ra thái miếng. Sau đó cho vào máy xay nhuyễn khoảng 1-2 phút. (Lưu ý không nên xay quá lâu vì sẽ thành giò sống).

Lưu ý: Thịt heo cần phải cho vào tủ đá, để khi xay thịt giữ độ lạnh, nem sẽ giòn không bị chín tái vì nóng máy).

Bước 2: Cho thịt xay vào tô bọc cling-wrap rồi cho vào ngăn đá để lại 45 phút.

Bước 3: Qua 45 phút lấy thịt ra cho vào âu to cùng với tất cả gia vị phía trên cho tỏi băm, bì + ớt thái khoanh + gia vị và gói bột nêm + tiêu hạt xay + bột tiêu và thính trộn đều. Cuối cùng cho gói nhỏ muối diêm vào trộn chung. Lúc này bạn sẽ thấy thịt chuyển sang màu tái tái hơi sậm.

Cho thịt vào âu to và trộn cùng với tất cả gia vị

Bước 4: Lấy 1 miếng cling-wrap lót trong hộp. Sau đó cho thịt vào ấn thật chặt tay rồi gói kĩ lại cho vào ngăn mát tủ lạnh. Qua 24 tiếng nem sẽ có màu đỏ cực đẹp và rất vừa ăn.

Gói kĩ nem lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh qua 24 tiếng

Bạn có thể để bên ngoài 1 đêm, nem sẽ lên men chua nhanh hơn. Nhưng nhớ không để nơi nắng nóng.

Cách làm nem chua ăn liền

Nguyên liệu:

- Thịt nạc mông (lợn) : 500gr

- Bì lợn: 200gr.

- Tỏi: 2 củ, thái lát các tép tỏi cho mỏng tùy khẩu vị có thể cho nhiều hoặc ít.

- Giấy bóng, lá răm

- Phụ gia khác: muối, đường, tiêu, nước mắm, rượu nếp, ..

Nguyên liệu làm nem chua ăn liền

Cách làm:

Bước 1: Bì lợn đem cạo, rửa sạch sẽ phần lông và bỏ hết phần mỡ trên lớp bì, cho vô nồi nầm chín tới cùng 1 ít muối.

Bước 2: Thịt thăn lợn rửa sạch sẽ để ráo nước rồi thái thành miếng bé. Sau đó bỏ vô máy nghiền thật nhuyễn.

Bước 3: Tỏi bóc vỏ, lấy 1 phần băm nhỏ rồi đem phi vàng, còn 1 phần thái theo từng lát để nguyên.

Bước 4: Cho thịt lợn xay, bì lợn cùng 1 ít đường, mắm ngon, 1 chút rượu nếp, hạt tiêu, tỏi, hạt nêm bột canh và khoảng 1/3 gói các gia vị làm nem vào 1 bát lớn trộn đều.

Cho thịt lợn xay, bì lợn cùng các gia vị vào 1 bát lớn trộn đều

Bước 5: Trải lớp giấy bóng để bọc nem ra rồi đặt vào giữa 1 ít tỏi ớt và vài cọng lá răm, dùng thìa múc hỗn hợp thịt vào dàn đều rồi cuộn chặt lại thành hình vuông. Để nem ở nơi thoáng mát khoảng 2 ngày là nem chín có thể ăn được.

Cuộn chặt nem lại thành hình vuông

Cách làm nem chua chay

Nem chua có 2 loại: nem chua mặn và nem chua chay. Nem chua chay được đa số các bà nội trợ lựa chọn trong các bữa cỗ, rằm. Để làm được món nem chua chay ngon đòi hỏi sự tỉ mỉ nhiều hơn.

Nguyên liệu:

- 300gr vỏ bưởi tươi

- 150gr đu đủ xanh

- Phèn chua

- Lá chuối, lau sạch, xé miếng vừa gói

- Lá vông hoặc chùm ruột, rửa sạch, lau khô

- Dầu ăn, nước hương tỏi, màu hồng thực phẩm

Cách làm:

Bước 1: Bưởi gọt lấy vỏ, bỏ phần ngoài màu xanh, phần trắng đem phơi cho khô cứng. Sau đó ngâm trong nước nóng rồi bóp, xả nhiều lần. Ngâm tiếp vào nước phèn chua pha loãng (10 phút), luộc chần qua nước sôi, rồi xả lại với nước lạnh và vắt đến khi không còn đắng là được.

Bước 2: Đu đủ xanh bào sợi, ngâm nước phèn pha loãng khoảng 10 phút sau đó bóp với muối 1 lần nữa rồi xả sạch, vắt ra rỗ để ráo và đem ra phơi nắng cho héo.

Đu đủ xanh bào sợi, ngâm nước phèn pha loãng

Bước 3: Cho vỏ bưởi, phèn chua và màu hồng thực phẩm vào tô trộn đều. Sau đó cho tất cả vào miếng vải hấp cách thủy, thấy mềm thì vớt ra cho vào thau. Dùng chày quết cho nhuyễn hỗn hợp trên rồi cho thêm đường, bột nêm, muối vào. Khi thấy vỏ bưởi đã dẻo. Cuối cùng trộn đu đủ vào hỗn hơp trên, đảo đều lấy ra từng phần vo thành viên nem hình vuông , cho 1 lát tỏi và 1 miếng ớt và lá chùm ruột vào trong miếng nem.

Bước 4: Lót lá chùm ruột hoặc lá vông lên lá chuối, cho viên nem vào cuốn cho chặt tay, cột dây lại để nem vào chỗ thoáng khoảng 2 ngày là dùng được. Muốn dùng chua thì để 3 ngày.

Nem chua chay

Cách làm nem chua gói lá ổi

Mỗi miền lại có một cách làm nem chua khác nhau và mang hương vị đặc trưng riêng. Nếu như ở miền Nam, nem chua được làm chủ yếu từ da heo, thì nguyên liệu làm nem chua miền Trung chủ yếu là từ heo nạc, còn da heo chỉ là nguyên liệu phụ.

Đặc biệt, lá gói bên ngoài là nguyên liệu giúp nem chua càng thêm đậm vị và giúp cho nem chua thêm ngon và thơm hơn. Trong đó, nem chua miền Trung thường dùng lá ổi t để gói bên ngoài. Cách làm nem chua gói lá ổi ngon như sau:

Nguyên liệu:

- Thịt lơn nạc: 1 kí

- Da lợn: 200gr

- Lá chuối, ổi để gói nem.

- Gia vị: tỏi, ớt, tiêu, muối, mắm,đường phèn,…

Cách làm :

Bước 1: Thịt nạc lạng bỏ mỡ, rửa sạch bằng nước muối pha loãng, rồi lau khô bằng khăn sạch.

Bước 2: Cạo rửa sạch da heo rồi luộc, vớt ra thả vào chậu nước lạnh, sau đó xắt chỉ.

Giã nhỏ tỏi, đường phèn, trộn chung với hạt tiêu.

Bước 3: Rửa sạch lá ổi, lá ổi phơi nắng hoặc hơ qua lửa cho mềm, dễ gói.

Bước 4: Thái thịt thành miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố cùng một chút muối rồi xay nhuyễn.

Thái thịt thành miếng nhỏ và xay nhuyễn

Bước 5: Gói nem bằng cách lấy từng thia thịt vo thành viên thuôn dài vừa ăn, cuốn quanh lá ổi theo chiều dài viên thịt.

Một số điều cần phải lưu ý khi làm nem chua gói lá ổi:

Nem chua gói lá ổi

- Thịt heo chọn loại thịt nạc mông và vừa mới được thái ra vẫn còn ấm để lưu lại được độ kết bám đã có trước ở các sớ thịt.

- Da lợn làm sạch lông sau lúc nấu chín để cho sạch sẽ. Cạo sạch tất cả phần mỡ lợn còn dính sát trên da.

- Lượng gia vị tẩm ướp vừa phải chứ chứ không quá nhiều để tránh cho bị nồng.

- Để nem ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để nem ngon hơn và tránh bị hỏng.

Mỗi món nem lại có một màu sắc và hương vị riêng sẽ giúp cho bữa cơm gia đình thêm màu sắc. Với hướng dẫn cách làm nem chua tại nhà rất cụ thể, thành phần nguyên liệu lựa chọn rất đơn giản, rẻ, dễ tìm. Còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay vào làm món nem chua vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh an toàn này.