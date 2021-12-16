Tổng hợp 7749 cách làm mực chiên xù cực ngon và chuẩn vị

Cách làm món mực chiên xù giòn ngon không kém gì nhà hàng.

- Bột chiên xù: 150 gram.

- Bột chiên giòn: 150 gram.

- Gia vị đầy đủ: hạt nêm, hạt tiêu, dầu ăn, gừng tươi, tương ớt, sốt mayonnaise, rượu.

Cách làm:

- Bước 1: Chọn mua với những con mực tươi ngon. Để chọn được mực ngon bạn cần quan sát phần mắt mực, mực tươi thì có mắt trong. Khi ấn vào thân mực, mực tươi thường săn chắc và có độ đàn hồi cao.

Sau khi mua mực về, bạn đem sơ chế, rửa mực với nước có pha rượu trắng và gừng đập dập (mục đích là để khử mùi tanh của mực và mực cũng giòn hơn).

- Bước 2: Cắt mực thành từng khoanh vừa ăn (hoặc thái lát tùy sở thích), để cho ráo nước. Cho một thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, một thìa cà phê dầu ăn, một thìa cà phê dầu ăn vào ướp. Trộn đều và ướp khoảng 30 phút để mực được ngấm gia vị.

- Bước 3: Tách lấy phần lòng đỏ trứng gà, thêm chút muối tinh, khuấy đều. Để riêng bột chiên xù và bột chiên giòn ra hai đĩa khác nhau.

- Bước 4: Đặt chảo sâu lòng lên bếp và đổ nhiều dầu ăn vào chút để khi chiên miếng mực ngập sâu trong dầu. Khi dầu bắt đầu sôi lăn tăn, bạn lăn mực qua bột chiên giòn rồi lăn qua trứng và lăn qua bột chiên xù và thả vào chảo dầu. Lần lượt tiến hành như vậy cho đến hết số mực.

Mực chiên xù hấp dẫn được yêu thích nhiều hơn hết bởi vị giòn rụm, dai dai, ngọt thơm

Vặn lửa vừa khi chiên mực, thỉnh thoảng trở đều hai mặt để mực được vàng đều. Chiên cho đến khi mực chuyển màu xém vàng, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm. Vậy là món ăn đã hoàn thành.

II. Cách làm mực chiên giòn

Nguyên liệu:

1kg mực ống.

400g bột chiên giòn (gói nhỏ).

Dầu ăn

Dụng cụ: Bếp, chảo, dao-thớt, bát đựng, đũa, đĩa...

Cách làm:

Bước 1: Làm sạch mực tươi và loại sạch phần ruột bên trong. Cắt râu mực thành miếng vừa ăn. Phần thân mực đem thái thành từng khoanh tròn với độ dày vừa phải và để cho ráo nước. Đặt mực lên rổ và để cho ráo nước hoặc thấm mực bằng khăn giấy sạch nhé.

Bước 2: Pha bột chiên giòn theo công thức pha bột ghi sẵn trên bao bì. Pha bột với nước nếu đó các loại bột chiên giòn mịn chuyên dùng để chiên hải sản. Khuấy thật đều cho hỗn hợp bột và nước không bị vón cục.

Mực đã tẩm bột

Bước 3: Bắc một chiếc chảo sâu lòng lên bếp và cho dầu ăn vào chảo và đun với lửa lớn. Đun cho đến khi dầu sôi thật già rồi cho mực đã tẩm bột vào chiên ngập dầu.

Bước 4: Gắp mực ra đĩa (có lót giấy thấm dầu) và cho rau thơm lên trang trí cho đẹp mắt. Món mực chiên giòn vàng ươm tròn trĩnh với lớp vỏ giòn tan hòa quyện với vị mực tươi ngọt đậm đà bên trong.

Món mực chiên giòn vàng ươm tròn trĩnh với lớp vỏ giòn tan hòa quyện với vị mực tươi ngọt đậm đà bên trong

III. Mực chiên xù với sốt thơm

Mực chiên xù sốt thơm giàu dinh dưỡng và hương vị đậm đà. Đây là món ăn gia đình phổ biến và sẽ giúp bữa ăn thêm tươi mới.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

4 con mực lá nhỏ (400g) cắt khoanh

2 củ khoai tây, cắt que, ngâm vào nước lạnh

150g xà lách, cà chua để trang trí

2 cái trứng gà, khuấy đều

100g bột mì

150g bột xù

Muối, hạt nêm, ớt, tiêu xay, dầu ăn, dấm trắng, đường, dầu ăn

Nước sốt thơm

Các bước tiến hành

Đầu tiên, chúng ta cần rửa thật sạch các nguyên liệu. Chọn mực tươi, thịt còn cứng và chưa có mùi hôi, mật vẫn chưa bị dập để món ăn khi chế biến sẽ ngon hơn.

Tiến hành làm mực, loại bỏ ruột, và túi mực rồi rửa sạch lại với nước muối để khử bớt mùi tanh và một số dịch nhầy. Cắt mực thành từng khoanh vừa ăn. Có thể cắt làm ba khúc.

Tiếp theo, làm sạch vỏ 2 củ khoai tây và bắt đầu cắt que rồi ngâm vào nước lạnh

Đập 2 quả trứng gà vào một chén nhỏ và khuấy đều. Sau đó lấy tiếp nửa trái thơm và đem rửa sạch, xay nhuyễn rồi cho vào tô để sẵn rồi sau đó chế biến.

Ngâm khoai tây rồi đem luộc chín với ít muối, sau đó chiên giòn.

Tiếp đến, cắt lấy mực đã được rửa sạch thành khoanh và cho hạt nêm, tiêu xay vào ướp khoảng 15 phút cho thấm gia vị.

Nhúng mực qua bột mì, trứng gà và bột xù. Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn và chiên giòn mực.

Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn và chiên giòn mực

Chế biến nước sốt thơm: Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đun sôi vài phút. Cho đường vào khuấy đều cho đến khi tan hết. Sau đó, lượt lại nước sốt cho mịn và làm sệt nước sốt với bột bắp.

Cuối cùng,cho mực đã chiên giòn cùng với khoai tây, xà lách, cà chua vào dĩa và ăn kèm với sốt thơm. Dùng nóng món ăn này với cơm hoặc ăn với salad trộn giấm để bữa ăn thêm phần phong phú, cũng như khiến khẩu phần ăn thêm đảm bảo dinh dưỡng hơn.

Cho mực đã chiên giòn cùng với khoai tây, xà lách, cà chua vào dĩa và ăn kèm với sốt thơm

IV. Cách làm mực chiên bơ

Nguyên liệu cần chuẩn bị làm mực chiên bơ tỏi:

Mực tươi

Bột chiên giòn

Tỏi

Gia vị, bơ, hành lá

Cách làm mực chiên bơ:

Bước 1: Sơ chế mực và tấm ướp

Sơ chế mực và cắt thành từng miếng vừa ăn

Bạn sơ chế mực và cắt thành từng miếng vừa ăn. Tiếp theo, bạn ướp mực với tỏi băm, muối, hạt nêm, hạt tiêu, ướp trong khoảng 15 phút cho mực thấm gia vị. Sau đó, bạn cho mực vào hộp, cho bột chiên giòn vào, rồi đóng nắp hộp và lắc đến khi bột áo đều mực.

Bước 2: Chiên mực

Bạn cho dầu vào chảo, chiên ngập mực, rồi vớt ra để ráo dầu. Sau đó, bạn trút dầu ra tô, chừa lại một ít dầu ăn, rồi cho bơ vào. Tiếp theo, cho mực chiên vào đảo đều với chút muối, đường, hạt nêm. Sau cùng, cho hành lá cắt khúc vào đảo đều rồi tắt bếp.

Mực chiên bơ

V. Cách làm mực chiên bột

Nguyên liệu làm mực chiên bột

300g mực ống

2 quả trứng gà

200g rau xà lách ăn kèm

Bột chiên giòn

Bột chiên xù

Hành lá, ngò rí

Gia vị: Hạt nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn.

Các bước làm mực chiên bột

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu và tẩm ướp gia vị

Mực ống đem sơ chế, cắt bỏ đầu mực và mai mực, rồi cắt thành các khoanh tròn.

Đập dập gừng rồi cho vào nồi nước sôi cùng ít muối. Cho mực thái khoanh vào, trụng sôi, để ráo rồi rắc bột lên, trộn đều để bột bám kín bề mặt mực.

Bước 2: Chiên mực

Pha bột với ít nước rồi đem nhúng mực đã tẩm bột khô vào bột đã pha. Tiếp theo, cho mực vào chảo dầu chiên chín vàng, rồi đặt lên giấy thấm dầu.

Mực chiên bột

VI. Cách làm mực chiên tiêu

Nguyên liệu làm mực chiên tiêu

2 con khô mực

Tiêu, đường trắng, nước mắm, dầu ăn

Ớt, hành tím

Tỏi

Tiêu xanh

Cách làm mực chiên tiêu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nướng khô mực trên bếp nướng chín và xé thành từng miếng nhỏ.

Đem nướng tiêu với lửa nhỏ cho dậy mùi thơm rồi cho vào cối giã nát.

Bước 2: Làm mực chiên tiêu

Đun nóng chảo và cho dầu ăn vào đun sôi. Sau đó, cho mực xé nhỏ vào chiên vòng đều. Cho hành, tỏi, ớt băm nhuyễn vào và phi thơm vàng. Sau đó, cho tiêu xanh vào rang trong 2 phút cho dậy mùi thơm. Tiếp tục, cho phần mực vào rang thêm 5 – 7 phút nữa.

Bước 3: Nêm nếm

Nêm mực với hạt tiêu, đường trắng, nước mắm cho vừa ăn.

Ăn lúc nóng để thưởng thức món mực chiên trọn vẹn độ giòn thơm ngon. Món mực chiên ngon đã được hoàn thành, bạn có thể trổ tài để chiêu đãi cho cả gia đình mình hay tổ chức tiệc BBQ ngoài trời cùng bạn bè.

Ăn lúc nóng để thưởng thức món mực chiên trọn vẹn độ giòn thơm ngon

VII. Cách làm món mực chiên nước mắm

Mực ống giòn dai kết hợp cùng với mùi thơm đặc trưng của nước mắm, là món ăn giúp bữa cơm của gia đình của bạn thêm phần hấp dẫn. Sau đây là cách chiên mực ống vô cùng đơn giản mà bất kỳ chị em nào cũng có thể thực hiện được.

Chuẩn bị nguyên liệu

3 lạng mực ống

1 củ tỏi, 1 nhánh gừng nhỏ

Gia vị: 1 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng cà phê mì chính, 1 muỗng canh đường, tương ớt, muối, dầu ăn.

Cách chế biến món mực chiên nước mắm

Sơ chế nguyên liệu:

Làm sạch mực, khử bớt mùi tanh bằng rượu trắng. Dùng nước muối loãng rửa sạch lại nhằm làm giảm được độ tanh, giúp mực trở nên săn chắc hơn. Cắt mực thành từng lát. Đối với mực nhỏ, chỉ cần giữ nguyên con và để cho ráo nước.

Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, gừng rửa sạch, cạo vỏ, đập dập.

Cắt mực thành từng lát, với mực nhỏ, chỉ cần giữ nguyên con và để cho ráo nước

Pha nước mắm để chiên mực:

Cho 1 muỗng canh nước mắm với 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê mì chính hòa tan chúng vào nhau và khuấy đều. Tránh ướp trực tiếp nước mắm vào mực ống bởi sẽ khiến mực ra nước, khi chiên sẽ không giòn và dễ bị cháy.

Chiên mực với mắm:

Bắc chảo lòng sâu lên bếp và chiên mực ống ngập trong dầu, đảm bảo từng miếng mực đều ngập dầu và chín đều. Đến khi thấy mực chín vàng thì vớt mực ra cho vào 1 cái đĩa và lót giấy thấm dầu để ăn đỡ bị ngấy.

Tiếp đó, đổ bớt dầu trong chảo vừa chiên ra 1 cái bát và cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó, cho tỏi băm vào trong chảo phi thơm, tiếp theo cho mực cùng với số gừng đã thái vào trong chảo đảo thật đều.

Đến khi thấy có mùi thơm từ mực thì cho nước mắm đã pha vào trong chảo đảo đều tay. Đảo đến khi phần nước mắm thấm đều mực chuyển sang màu cánh gián thì tắt bếp.

Mực chiên nước mắm

Yêu cầu thành phẩm:

Món mực chiên nước mắm đạt chuẩn sẽ là từng miếng mực săn lại, có màu cánh gián, mùi thơm đặc trưng, vị mằn mặn của nước mắm, ngọt ngọt của mực. Có thể dùng kèm với rau thơm.

VIII. Cách làm mực ống chiên tỏi

Mực chiên giòn kết hợp mùi thơm của tỏi sẽ khiến bạn ăn mãi không chán. Sau đây là hướng dẫn cách làm món ăn vô cùng đơn giản này.

Chuẩn bị nguyên liệu

5 kg mực ống

10 tép tỏi

30g bơ

5 trái ớt khô

1 muỗng súp bột mì

Dầu ăn, hạt nêm, tiêu

Dưa leo, xà lách, cà chua

Cách chiên mực ống với tỏi chiên

Sơ chế nguyên liệu:

Làm sạch mực và lột sạch lớp da đen bên ngoài, loại bỏ hết nội tạng, mắt. Để khử bớt mùi tanh, bạn đem ngâm qua rượu trắng và rửa sạch lại bằng nước muối để sát khuẩn và giúp mực dai ngon. Sau đó cắt mực ra thành từng miếng vừa ăn và để cho ráo nước.

Tỏi lột vỏ, băm nhỏ, ớt khô ngâm qua nước cho mềm. Dưa leo, xà lách, cà chua ngâm muối, rửa sạch.

Tỏi lột vỏ, băm nhỏ

Ướp mực ống:

Cho 1 ít hạt nêm, tiêu vào và ướp mực trong khoảng 15 phút.

Chiên mực ống với tỏi:

Cho mực ống lăn qua bột mì rồi chiên ngập trong dầu. Cần đảm bảo sao cho từng miếng mực đều ngập dầu và chín đều. Chiên đến khi mực chín vàng thì vớt mực ra cho vào 1 cái đĩa và lót giấy thấm dầu.

Bắc chảo lên bếp và cho một ít dầu ăn vào chảo, phi tỏi, ớt khô thêm cho thơm. Đun cho bơ tan chảy rồi cho mực vào đảo đều nhanh trong 2 phút. Đến khi mực thấm đều hỗn hợp và săn lại thì tắt bếp.

Mực chiên giòn kết hợp mùi thơm của tỏi sẽ khiến bạn ăn mãi không chán

Dùng kèm mực ống chiên tỏi ớt với dưa leo, xà lách và cà chua chấm với tương ớt sẽ rất ngon miệng.

* Bí quyết chế biến món mực chiên thơm ngon, không bị khô

Để các món mực ống chiên ngon và không bị khô thì cần chú ý trong giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu và cách chiên.

Sau đây là những cách nhận biết để có thể chọn mua được mực ống tươi:

Về màu sắc: Mực ống ngon thường có 2 màu đó là màu trắng đục như màu sữa và màu tím nâu. Da không nhợt nhạt, bạt màu mà sáng bóng, óng ánh.

Về độ săn chắc: Đối với những con mực ống ngon, khi ấn tay vào sẽ có độ đàn hồi cao, khi thả tay ra thì mực trở về như cũ. Phần thân của mực săn chắc. Tránh mua với những con mực ấn tay vào bị lõm, mất đi độ đàn hồi.

Về mắt của mực ống: Những con mực ống tươi sẽ có mắt trong sáng, nhìn được con ngươi rất rõ. Những con nào có màu mắt mờ, đục là không ngon.

Về râu mực ống: Lựa chọn với những con mực có các xúc tu còn đủ và dính chặt vào phần râu. Phần râu dính liền với thân mực.

Những con mực ống tươi sẽ có mắt trong sáng, nhìn được con ngươi rất rõ

Trên đây là hướng dẫn cách làm mực chiên xù tại nhà cực đơn giản. Hãy cùng trổ tài cho gia đình bạn cùng thưởng thức món ngon này ngay!