Tác dụng của quả mướp đắng và những tác dụng phụ khó lường

Mướp đắng được biết đến với công dụng trị tiểu đường tuýp II giúp giảm lượng đường trong máu nhờ quá trình chuyển hóa glucose. Tuy nhiên khi sử dụng nếu phát hiện có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy hoặc số thì nên tạm ngừng uống và nhờ vào sự can thiệp của bác sĩ để chẩn đoán tình trạng sức khỏe. Thông thường, mỗi ngày người bệnh dùng một ly nước ép mướp đắng hoặc trà khổ qua để cải thiện bệnh.

Tác dụng của mướp đắng được nhiều chị em truyền tay nhau để đưa vào thực đơn hằng ngày cho cả gia đình phòng chống bệnh tật, bồi dưỡng sức khỏe . Ít ai biết rằng mướp đắng ( khổ qua ) hỗ trợ điều trị bệnh rất hiệu quả nhờ vào lượng khoáng chất và vitamin C dồi dào trong thành phần của chúng. Một vài công dụng của quả mướp đắng đối với sức khỏe bao gồm:

Mướp đắng có một số thành phần có thể làm gián đoạn sản sinh glucose, ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tụy, nhờ vậy chúng cản trở và làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư kể cả ung thư tụy, đại trạng, ung thư gan hay ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến.

Các dưỡng chất vốn có trong mướp đắng có khả năng làm phá vỡ viên sỏi để giúp cơ thể đào thải độc tố qua đường nước tiểu. Đồng thời làm giảm lượng acid trong nước tiểu, nhờ đó giảm tải được những cơn đau dữ dội do căn bệnh này gây ra.

Làm giảm cholesterol

Lượng cholesterol cao có thể dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ và kỳ diệu là trong mướp đắng chúng ta dùng hằng ngày lại có chất làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch.

Bổ dưỡng cho gan

Đưa mướp đắng vào thực đơn hằng ngày sẽ giúp tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng túi mật, làm giảm ứ dịch, có chức năng phòng chống bệnh xơ gan, viêm gan, táo bón.

Thanh nhiệt

Mướp đắng giúp thanh độc giải nhiệt

Mướp đắng được nhiều người tin dùng có tác dụng giải nhiệt cơ thể nhờ vào vị mát và hàm lượng

Tăng cường miễn dịch

Hệ miễn dịch nắm vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể tránh khỏi những xâm nhập từ bên ngoài, giảm thiểu bệnh tật như cảm lạnh, dị ứng thức ăn, nhiễm nấm và ngăn ngừa chứng trào ngược dạ dày, thực quản…và mướp đắng có khả năng đó, chúng giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch.

Tác dụng của quả mướp đắng phơi khô

Ngoài dùng tươi thì phơi khô sẽ tiện lợi hơn cho người dùng. Tác dụng của quả mướp đắng phơi khô như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung sắp được chia sẻ ngay dưới đây nhé!

Trị bệnh tiểu đường

Mướp đắng trị bệnh tiểu đường

Cũng như mướp đắng tươi thì mướp đắng khô cũng phát huy hiệu quả trong hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, loại này giúp ổn định đường huyết rất tốt, nhất là mướp đắng rừng. Chúng ta có thể dùng để uống thay trà.

Làm đẹp da, ngừa mụn

Uống nước mướp đắng phơi khô sẽ giúp làm lạnh vết thương, tái tạo các tế bào da giúp đánh bay tàn nhang, mụn trứng cá, trả lại làn da mịn màng tươi sáng nhờ vào uống trà mướp đắng phơi khô đều đặn. Tất cả là nhờ vào đặc tính thanh nhiệt giải độc, tráng dương, điều dưỡng tim gan tỳ phổi của mướp đắng.

Tốt cho đường tiêu hóa

Đối với những người bị bệnh bao tử đường ruột như táo bón, trĩ thì dùng trà mướp đắng là hợp lý nhất vì chúng có khả năng thúc đẩy tiêu hóa, kích thích cảm giác thèm ăn. Thế nhưng không nên lạm dụng phương pháp trị liệu này quá mức để tránh các tác dụng phụ không mong muốn mà cần dùng đúng đủ liều lượng.

Hỗ trợ điều trị ung thư



Mướp đắng hỗ trợ điều trị ung thư



Trong mướp đắng có chứa nhiều lượng protein và vitamin C giúp nâng cao hệ miễn dịch, bài trừ tế bào ung thư, ngoài các loại bệnh được nêu ra như mướp đắng tươi thì loại rau này còn có công dụng trong điều trị bệnh máu trắng và u bướu tiền tụy.

Chống tia bức xạ

Bên cạnh việc bảo vệ da khỏi tia UV từ các loại kem chống nắng, viên thuốc chống nắng thì còn có một phương pháp tự nhiên mà chưa ai biết đến là uống trà mướp đắng từ bên trong. Đây là cách giúp bạn chống lại tia bức xạ một cách an toàn và tốt nhất cho sức khỏe, đặc biệt là dân văn phòng cần chống lại cả tia bức xạ trên màn hình máy tính làm lão hóa da.

Thanh nhiệt giải độc gan

Một tác dụng khác của mướp đắng phơi khô là thanh nhiệt giải độc gan do chứa hàm lượng vitamin C dồi dào giúp thải độc gan, thanh nhiệt, bảo vệ tạng gan tỳ vị, giúp thần trí thư giãn thoải mái và có chức năng giải khát cho cơ thể.

Khổ qua có tác dụng giảm cân không?

Hầu hết các chị em phụ nữ đang có mong muốn giảm cân đều có tìm hiểu về loại rau này. Vậy khổ qua có tác dụng giảm cân không? Câu trả lời là có nhé!

Bởi vì sao? Trong khổ qua, đặc biệt là khổ qua rừng có thành phần thanh lọc mỡ, cứ trong 1 gam thành phần này thì có thể ngăn chặn cơ thể hấp thụ 100 gam mỡ. Như vậy, khổ qua có khả năng tiêu diệt các loại mỡ thừa vô cùng hiệu quả, là yếu tố then chốt giúp các chị em giảm cân có hiệu quả và an toàn cho cơ thể.

Cách dùng tốt nhất là mỗi ngày ăn ít nhất một quả mướp đắng, hiệu quả sẽ được phát huy tốt nhất khi ăn sống. Tuy nhiên do loại quả này khá đắng khó dùng nên chúng ta có thể qua chế biến như xào, hầm…hoặc làm khô và pha trà uống mỗi ngày tầm 1 – 2 ly.

Tác dụng của mướp đắng với da mặt

Tác dụng của mướp đắng với da mặt

Trị mụn

Nhờ chức năng thanh nhiệt giải độc gan mà tác dụng của mướp đắng với da mặt rất hiệu quả, đặc biệt là trong điều trị mụn. Cách sử dụng là lấy mướp đắng thái lát thật mỏng và đắp lên vùng da bị mụn. Mỗi tuần 2 lần và rửa sạch mặt sau 20 phút.

Trắng da

Bên cạnh khoai tây và một vài loại rau được biết nhiều đến khả năng làm trắng da thì không thể bỏ qua mướp đắng. Làn da sẽ trở nên mịn màng tươi trẻ bằng cách xay xay nhuyễn trộn với lòng trắng trứng gà rồi đắp lên mặt khoảng 15 phút hoặc có thể tách bỏ mướp đắng, bỏ hạt và ép lấy nước để thoa lên mặt.

Dưỡng ẩm

Lượng vitamin và nước dồi dào có trong loại quả này có tác dụng cấp nước cho da rất tốt, vậy nên mặt nạ khổ qua rất tốt cho chị em sở hữu làn da khô.

Tác hại của mướp đắng

Gây tan máu

Sử dụng hạt mướp đắng sẽ gián tiếp làm tan máu. Quy trình đánh tan máu là do trong hạt có chứa một hoạt chất là vicine, có khả năng tạo ra nhiều men oxy hoá khử trên màng tế bào. Chất này sẽ làm thủng màng tế bào, gây ra hiện tượng nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê.

Tăng men gan

Lạm dụng mướp đắng quá nhiều sẽ khiến các enzyme gan tăng cao, làm thay đổi hình dáng của tế bào gan. Chưa kể đến loại mướp đắng không an toàn nhiễm kim loại nặng sẽ xảy ra ngộ độc làm tổn thương chức năng gan.

Giảm khả năng sinh sản

Chính vì tâm lý nôn nóng mau khỏi bệnh và suy nghĩ sai lệch về việc sử dụng liều lượng mà người bệnh dùng quá nhiều dẫn đến tổn thương tinh hoàn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Tinh hoàn ít protein dưỡng chất hơn, ít tinh trùng hơn, giảm acid nhân ARN hơn.

Hạ đường huyết đột ngột

Mướp đắng chứa p-insulin, mang lại hiệu quả hạ đường huyết tương tự insulin rất tốt cho điều trị đường huyết nhưng khi sử dụng quá mức sẽ gây ra tụt đường huyết đột ngột dẫn đến chóng mặt, nhức đầu, vã mồ hôi, ngất xỉu.

Mướp đắng rất tốt cho sức khỏe

Nhìn chung tác dụng của mướp đắng rất nhiều đối với sức khỏe mỗi chúng ta. Tuy nhiên để điều trị bệnh đúng cách và hiệu quả thì người dùng nên cân nhắc liều lượng để không bị tác dụng phụ làm tổn hại cơ thể.