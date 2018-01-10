Ngon "nhức nhối" với cách làm món chân giò rút xương cực dễ

Tết là thời gian đoàn tụ gia đình, là lúc chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, món ăn ngon để chào đón năm mới cũng như là để nói lên thành quả của một năm lao động vất vả. Vì thế mà ngày Tết có đầy đủ món ăn ngon khác nhau với hương vị đặc biệt tượng trưng mà chắc mọi gia đình đều có. Trong đó, phải kể đến đó là cách làm món chân giò rút xương hấp dẫn, béo ngậy, ngọt ngon mà ai cũng có thể làm được Tưởng chừng là khó đấy nhưng chỉ cần để ý một chút thôi, bạn sẽ có ngay món ngon chiêu đãi gia đình trong ngày Tết rồi. Hôm nay hãy vào bếp với chúng tôi và thực hiện món chân giò rút xương này nhé.

Cách làm chân giò rút xương như thế nào?

Công đoạn sơ chế

Chân giò chọn loại nhiều thịt, ít mỡ còn tươi ngon. Chọn theo tiêu chí này khi làm chân giò ăn sẽ không bị ngấy mà còn chắc thịt hơn và thơm hơn.

Trước tiên bạn cần rửa chân giò bằng nước muối ấm cho sạch, nếu còn lông bám trên da và hãy cạo đi cho sạch nhất nhé, sau đó mới tiến hành rút xương ra.

Cách rút xương chân giò nhanh chóng và đơn giản (Ảnh: Internet)

Nhiều người thắc mắc rằng cách rút xương chân giò heo như thế nào vì có lẽ khái niệm rút xương cần sự điêu luyện mới có thể làm được. Tuy nhiên, cách này rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng dao nhọn luồn vào bên trong, lóc bộ da ở ngoài, rồi rút xương hết ra. Nếu như bạn cảm thấy cách này dễ làm da bị rách thì hãy chọn cách khác đó là cũng lọc phần da rồi đập vỡ xương bên trong rồi lấy mảnh vụn xương ống ra cho hết là được. Nhớ là sau đó phải rửa kỹ lại vì xương sẽ có thể đâm vào thớ thịt, ăn bị đau nhé.

Sau khi rút xương xong bạn hãy cắt riêng phần thịt ra để làm nhân bên trong. Luộc sơ qua rồi thái thành những miếng mỏng nhỏ hoặc băm nhuyễn cũng được.

Tai heo cũng rửa sạch, luộc chín rồi cắt hạt lựu. Hành tây, tỏi lột vỏ, băm nhuyễn để riêng.

Công đoạn ướp nguyên liệu

Trộn hỗn hợp bao gồm thịt chân giò, tai heo với chút hành tây, tỏi, gia vị nêm như mắm, hạt nêm, dầu ăn, tiêu, nước tương, rượu rum. Bạn chỉ cho mỗi loại gia vị một chút để nhân không bị mặn quá nhé. Ướp hỗn hợp này khoảng 2 – 3 tiếng cho thấm đều, trong thời gian ướp nên để trong ngăn mát tủ lạnh.

Công đoạn làm món chân giò rút xương chiên giòn

Công đoạn cuối cùng là chiên chân giò rút xương nhồi thịt (Ảnh: Internet)

Trong thời gian đợi ngấm gia vị, bạn hãy luộc phần da heo lên để khi nhồi nhân sẽ dễ dàng hơn. Khi luộc xong thì đơn giản là nhồi phần hỗn hợp đã ướp vào. Không nên nhồi quá chặt. Sau đó dùng sợi dây nhỏ cố định lại cho chắc để khi hấp hay chiên sẽ không bị rã ra.

Cuối cùng là chuẩn bị chảo dầu nóng, cho chân giò vào chiên lên cho vàng đều, chiên lửa nhỏ để chân giò không bị cháy mà phần nhân chín mềm nhé. Khi nào thấy da heo vàng nâu rồi thì tắt bếp và cho ra giấy thấm dầu.

Hoặc nếu muốn, bạn có thể làm chân giò rút xương hầm, thay vì chiên thì đem đun với nước sôi hay hấp cách thủy đều được. Mỗi cách sẽ cho hương vị khác nhau nhưng cũng đảm bảo sự thơm ngon như ý.

Thành phẩm món chân giò rút xương chiên giòn rất thơm ngon (Ảnh: Internet)

Thành phẩm món chân giò rút xương

Những người thích ăn giò heo đảm bảo sẽ không bỏ qua món ăn thơm ngon tuyệt vời này. Ăn một miếng sẽ cảm nhận được độ giòn của vỏ chân giò, vị ngọt thịt cũng như mùi thơm ngon của tỏi và hành tây hòa quyện, lại còn tai heo sần sật. Nói đến đây thôi bạn cũng có thể thấy món ăn này hấp dẫn đến nhường nào rồi.

Tết này, đừng nghĩ đến món ăn xa hoa, chỉ đơn giản với cách làm chân giò rút xương này cũng đủ để gia đình bạn đón năm mới trọn vẹn nhất rồi. Chúc bạn thành công!