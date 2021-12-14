Mách nhỏ: Công thức làm gà rô ti đơn giản, đậm đà, ngon ngất ngây

Thịt gà (phần đùi sẽ ngon hơn cho món này) 400 gr

Gà rô ti là món ăn quen thuộc có vị đậm đà rất đặc trưng. Thịt gà mềm ngon, màu bóng đẹp, vị đậm đà ăn với cơm trắng, xôi và bánh mì đều rất ngon. Đặc biệt món ăn này lại có cách chế biến rất đơn giản.

Bột ngũ vị hương 1 muỗng cà phê

Hành tím băm 15 gr

Tỏi băm 15 gr

Đường trắng 2 muỗng canh

Bột ngọt 1 muỗng cà phê

Muối 1/2 muỗng cà phê

Dầu điều 1 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Nguyên liệu cơ bản cho món gà rô ti - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế đùi gà

Để sơ chế đùi gà sạch và không tanh, bạn ngâm gà vào nước với vài lát gừng đập dập và muối (khoảng 1 muỗng canh).

Tiếp theo cho đùi gà vào và ngâm trong 5 phút. Sau khi ngâm thì rửa sạch với nước lạnh khoảng 3 - 4 lần để đùi gà mất hoàn toàn mùi tanh.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu phụ

Tỏi và hành tím đem bóc vỏ, rửa sạch, sau đó băm nhuyễn.

Cho phần tỏi và hành đã băm nhuyễn vào 1 miếng vải mùng, sau đó vắt lấy nước.

Bước 3: Ướp gà và làm nước xốt

Cho gà đã sơ chế vào 1 cái tô lớn, cho phần nước vắt từ hành tỏi vào, tiếp theo lần lượt cho tất cả gia vị kể trên vào tùy theo khẩu vị của gia đình và trộn đều để gà ngấm gia vị.

Sau khi trộn đều xong, dùng bọc thực phẩm để bọc lại và ướp trong 30 phút.

Đối với phần sốt: Cho các gia vị như dầu hào, hạt nêm, đường, tương còn lại vào một cái chén và dùng muỗng khuấy đều đến khi được một hỗn hợp đồng nhất.

Bước 4: Chiên đùi gà

Sử dụng chảo lớn (nên ưu tiên dùng chảo chống dính để phần da gà không bị dính vào thành chảo), đợi cho nóng chảo thì cho lượng dầu ăn vừa phải vào, sau khi dầu nóng thì cho đùi gà đã ướp vào, chiên sơ với lửa lớn đến khi gà hơi vàng, sau đó gắp ra.

Bước 5: Rim gà với nước sốt

Cạn bớt dầu trong chảo, sau đó cho hành tỏi đã băm nhuyễn vào và phi đến khi vàng thơm.

Cho phần nước sốt vào chảo, đến khi thấy hơi sệt lại thì cho phần gà đã chiên vào, đảo đều tay đề gà áo đều lớp nước xốt.

Vặn lửa nhỏ, cho khoảng 300 ml nước dừa vào và đậy nắp lại, nấu gà trong 30 phút.

*Lưu ý: Trong quá trình đun, thỉnh thoảng mở nắp để kiểm tra gà.

Bước 6: Thành phẩm

Sau khi kho liu riu đến khi nước trong nồi kẹo lại, thịt gà có màu nâu óng đẹp là được.

Món gà rô ti có thể trình bày thêm rau xanh hoặc xà lách tùy thích và thưởng thức cùng cơm nóng, xôi, bánh mì đều rất ngon!

Bí quyết khử mùi hôi trên thịt gà

Làm thật sạch lông gà trước khi nấu

Nếu bạn mua gà chưa qua chế biến thì bạn cần phải nhổ thật sạch lông để không còn mùi hôi khi nấu nướng. Bạn đun một nồi nước sôi với 1 muỗng cà phê vôi (loại vôi dùng để ăn trầu) hoặc với 1 ít lá khế, rồi cho gà đã cắt tiết trụng qua nước sôi 1 - 2 phút.

Sau đó lấy ra làm sạch lông, lưu ý khi nhổ lông bạn làm nhổ kỹ cả phần chân lông và lông tơ trên thịt gà.

Ngoài ra, tuyến nhờn ở phần đuôi gà cũng là nguyên nhân gây mùi hôi khi chế biến. Vì thế, bạn nên bỏ phần tuyến nhờn này đi để tránh cho gà bị hôi.

Khử mùi gà bằng giấm

Giấm có tính axit sẽ giúp khử mùi hôi của gà dễ dàng. Trước khi chế biến, bạn hoà giấm và muối theo tỉ lệ: 2 muối 1 dấm rồi thoa khắp mình gà, chà sát nhiều lần sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch.

Khử mùi gà bằng chanh

Tương tự như giấm, chanh cũng có tính axit nhẹ và có thể khử mùi hôi của thịt gà hiệu quả. Trước khi chế biến, bạn chỉ cần chà sát vài lát chanh lên thịt gà với 1 ít muối, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước lạnh.

Khử mùi gà bằng gừng

Bạn có thể đập dập 1 củ gừng với một ít rượu trắng và xoa bóp lên thịt gà và để yên trong khoảng 30 phút trước khi nấu sẽ giúp át đi mùi hôi khó chịu.

Mách nhỏ cách ướp gà thấm gia vị siêu ngon

Khi đã làm sạch gà thì bạn hãy dùng dao sắc khứa 3 – 4 đường trên đùi gà hoặc dùng tăm châm chích nhẹ vào phần da/thịt gà sau đó mới cho các gia vị muối, hạt nêm, nước tương vừa đủ vào ướp cùng gà để khoảng 20 phút. Với việc khứa 3 – 4 đường trên đùi gà sẽ giúp cho đùi gà nhanh ngấm các gia vị và khi chế biến thì đùi gà sẽ nhanh chín hơn.

Khứa đùi gà giúp gia vị ngấm vào phần thịt đậm đà hơn - Ảnh: Internet

Phá cách với gà rô ti nướng

Bạn có thể dùng phương pháp nướng thay cho rim gà trong nước dừa. Nếu nướng thì bạn bỏ qua nước dừa, vẫn ướp các gia vị như trên. Sau khi nướng 15-20 phút thì lật mặt và quết thêm hỗn hợp giấm mật ong lên, sẽ giúp cho da giòn bóng đẹp và ngon.

Phương pháp nướng sẽ giúp phần da bóng bẩy, giòn tan - Ảnh: Internet

Món gà thành phẩm sẽ có phần da giòn, thịt thấm đẫm sốt và thơm lừng mùi mật ong. Với mẹ "phá cách" này, các mẹ hoàn toàn có thể bổ sung thêm cơm, rau củ để bé ngon miệng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Mong rằng bài viết trên đã giúp các chị em yêu bếp có thêm một số tips làm gà rô ti trong sổ tay công thức nấu ăn ngon của mình. Chúc bạn thành công với món ăn này!