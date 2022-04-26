Mách bạn cách làm ức gà áp chảo ngon bá cháy tại nhà

Ức gà là phần thịt màu trắng nằm phía trước và xung quanh ngực của con gà. Thông thường ở đây có rất nhiều thịt, ít da và mỡ. Ức gà là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và là nguyên liệu của nhiều món ăn ngon. Đặc biệt, bạn có thể dễ dàng mua thịt ức gà tại các siêu thị và chợ.

Ức gà là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng trong quá trình ăn dặm của trẻ hoặc giảm cân ở người lớn. Đây còn là thực phẩm tạo ra nhiều món ăn bổ dưỡng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn cách làm ức gà áp chảo cho gymer, người ăn kiêng để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hằng ngày!

Trong ức gà có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, ước tính cứ khoảng 100gr ức gà ăn có chứa:

Giá trị dinh dưỡng của ức gà

Năng lượng: 144 kcal

Chất đạm: 28.04gr

Chất béo: 3.57gr

Nhiều Vitamin như: 0.314mg Vitamin B6, 0.27mg Vitamin B12, 5mg Vitamin A, 0.32mg Vitamin E,...

Nhiều khoáng chất cần thiết như: 13mg Canxi, 0.46mg Sắt, 25mg Magie, 246mg Phốt pho,...

Ức gà có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhưng chất béo thấp. Chính vì vậy, phần thịt này rất phù hợp với khẩu phần ăn dặm của trẻ nhỏ, những gười muốn giảm cân hay những người bị mỡ trong máu cao.

Hướng dẫn các cách làm món ức gà áp chảo đổi vị cho bữa cơm

1. Ức gà áp chảo sốt chanh chua ngọt

Nguyên liệu chế biến món ức gà áp chảo sốt chanh

Ức gà: 2 miếng

Cà chua: 2 quả

Hành tây: ½ củ

Sả: 1 cây

Ớt sừng: 1 quả

Gừng: 1 củ

Hành tím: 3 củ

Chanh: ½ quả

Tỏi: 30g

Gia vị: ⅓ muỗng cafe muối, 1/4 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh dầu ăn, 1/2 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong

Dụng cụ: Tô, dao, thớt, chảo, màng bọc thực phẩm,…

Cách thực hiện

Bước 1: Ướp ức gà

Ức gà loại bỏ da, rửa sạch rồi dùng muối chà xát lên các mặt rồi rửa sạch, để ráo nước hoặc sử dụng một cái khăn sạch thấm khô nước.

Cho ức gà vào tô để ướp với các gia vị: ⅓ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê bột ngọt, ¼ muỗng cafe tiêu. Dùng màng bọc thực phẩm bọc miệng tô, ướp ức gà 20 phút cho thấm gia vị.

Ức gà áp chảo sốt chanh chua ngọt

Bước 2: Áp chảo ức gà

Bắc chảo lên bếp, bật bếp với lửa vừa, cho vào chảo ½ muỗng canh dầu ăn.

Khi dầu nóng lên, bạn cho ức gà vào áp chảo rồi cho tiếp sả, 20g tỏi, 1 củ hành tím bóc vỏ vào.

Trở đều 2 mặt đến khi ức gà chuyển sang màu vàng thì tắt bếp.

Bước 3: Làm nước sốt

Sơ chế các gia vị: Cà chua, hành tây rửa sạch, thái thành hạt lựu vừa ăn. Gừng, hành tím lột bỏ vỏ, dùng dao thái lát. Ớt sừng loại bỏ hạt, cắt nhỏ.

Bắc chảo lên bếp, bật lửa vừa. Tiếp đó, bạn cho vào chảo ½ muỗng canh dầu ăn, cà chua, hành tím, gừng đã chuẩn bị rồi đảo đều.

Khi cà chua đã chín thì bạn, cho tiếp hành tây vào, đảo đều tay.

Nêm nếm thêm gia vị gồm: 1 muỗng canh dầu hào, ½ muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt rồi đảo đều.

Cho vào chảo 100ml nước sạch, khuấy đều và đun sôi.

Cho nước cốt ½ quả chanh, 1 muỗng canh mật ong vào và khuấy đều.

Bước 4: Hoàn thành món ăn

Nước sốt sánh sệt lại thì các bạn cho phần ức gà đã được áp chảo vào nấu thêm khoảng 5 phút để ức gà thấm sốt.

Cho một vài lát chanh và ngò rí vào để trang trí món ăn thêm đẹp mắt. Cuối cùng, bạn lấy miếng ức gà ra, thái miếng, bày ra dĩa.

Khi thưởng thức, các bạn sẽ cảm nhận được hương vị của từng thớ thịt dai ngon, thơm thơm vị chanh, kết hợp với nước sốt đậm đà hấp dẫn! Món ức gà áp chảo sốt chanh ngon nhất là ăn cùng với dưa leo và cơm trắng.

2. Salad ức gà áp chảo cho ngày “eat clean”

Chuẩn bị nguyên liệu

Thịt nguội: 120g

Phô mai Cheddar: 100g

Ức gà: 1 miếng

Trứng gà: 1 quả

Xà lách các loại: 300g

Cà chua bi: 8 quả

Hành tím băm: 3 củ

Nước cốt chanh: 3 quả

Gia vị: Mù tạt vàng, muối, tiêu, đường, ớt bột Paprika, dầu salad, giấm gạo lên men,…

Dụng cụ: Chảo, tô, dao, thớt, máy xay sinh tố,…

Cách thực hiện

Bước 1: Ướp ức gà

Ức gà mang đi rửa sạch, ướp với gia vị gồm: ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê ớt bột Paprika, 1 muỗng cà phê cốt chanh rồi trộn đều. Để thịt nghỉ trong vòng 5 phút.

Phô mai, thịt nguội thái thành sợi. Trứng gà cắt thành múi cau. Cà chua bi rửa sạch, cắt làm đôi. Xà lách ngâm trong nước muối loãng, cắt dọc thân lá, cắt khúc vừa ăn.

Salad ức gà áp chảo cho ngày “eat clean”

Bước 2: Áp chảo ức gà

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo một chút dầu ăn, bật lửa nhỏ, cho ức gà đã ướp vào. Tiến hành áp chảo ức gà đến khi chín, để nguội. Cắt sợi xuôi theo từng thớ thịt.

Bước 3: Làm nước sốt và trộn salad

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo các gia vị gồm: 1 muỗng cafe muối, ½ muỗng cafe tiêu, 3 muỗng cafe giấm gạo lên men, 1 muỗng đường rồi khuấy đều và đun đến khi tan gia vị, để nguội.

Cho hỗn hợp trên vào máy xay sinh tố cùng 1 muỗng cà phê mù tạt vàng. Bạn tiến hành xay, cùng lúc đó cho từ từ 9 muỗng dầu salad vào.

Đổ toàn bộ hỗn hợp sốt ra chén, cho hành tím băm vào rồi trộn đều.

Trình bày rau xà lách, phô mai, thịt nguội, ức gà, trứng, cà chua bi lên đĩa và rưới sốt lên trên. Trộn đều lên trước khi ăn.

Bước 4: Thành phẩm

Salad ức gà áp chảo có vị ngọt thơm của nước sốt, giòn giòn, thanh mát của rau, kết hợp cùng phô mai béo béo, ức gà dai mềm. Đây quả thực là món ăn không thể bỏ lỡ đấy.

3. Ức gà áp chảo sốt mật ong

Chuẩn bị nguyên liệu

Ức gà: 1 miếng khoảng 500g

Hành tây baby: 250g

Bông cải xanh: 1 cây

Nước hầm gà: 200ml

Ớt bột Cayenne: ½ muỗng cà phê

Mè đen rang: 1 ít

Mật ong: 2 muỗng canh

Mù tạt: 2 muỗng canh

Giấm: 1 muỗng cà phê (hoặc rượu trắng/rượu gạo)

Bột bắp: 1 muỗng cafe

Bơ lạt: 50g

Dầu oliu: 2 muỗng canh

Muối, tiêu: 1 ít

Dụng cụ: Dao, thớt, tô, chảo, nồi, vỉ hấp,…

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Luộc nhanh 250g hành tây baby trong vòng 2 phút rồi vớt ra tô. Tiếp đó, bạn lấy kéo cắt bỏ rễ, bóc vỏ.

Bông cải xanh rửa sạch với nước muối pha loãng, để ráo. Cắt bỏ hết phần thân cứng, lấy phần bông cải ra, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn.

Ức gà áp chảo sốt mật ong

Ức gà rửa sạch, để ráo, dùng dao cắt đôi theo chiều dọc thành 2 phần bằng nhau. Cắt tiếp ức gà theo chiều ngang bề mặt miếng thịt. Sau đó, bạn cho ức gà vào tô, cho tiếp ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê tiêu vào để ướp.

Bước 2: Áp chảo ức gà

Bắc chảo lên bếp, để lửa vừa, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu oliu rồi đun nóng. Kế đến, bạn cho tiếp ức gà vào áp chảo đều 2 mặt rồi cho ra dĩa.

Cho phần hành tây baby đã chuẩn bị ở trên vào chảo vừa áp chảo ức gà, xào khoảng 2 phút.

Tiếp theo, cho 200ml nước hầm gà, 2 muỗng canh mật ong, 2 muỗng canh mù tạt, 1 muỗng cà phê bột bắp, 1 muỗng cà phê giấm, ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê ớt bột Cayenne vào rồi nấu đến khi phần nước sốt sánh lại. Nêm nếm gia vị vừa ăn.

Cho thịt gà đã được áp chảo vào nước sốt, đảo đều tay từ 3 – 4 phút để ức gà thấm hết gia vị. Rắc thêm một ít mè đen rang lên trên, tắt bếp.

Bước 3: Hấp bông cải

Bắc nồi nước lên bếp, đặt vỉ hấp vào trong, hấp bông cải với lửa vừa trong vòng 10 phút. Lấy ra để nguội.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 50g bơ lạt, ¼ muỗng cafe muối. Khi bơ tan chảy thì cho toàn bộ bông cải đã hấp vào, đậy kín nắp, xóc đều tay đến khi sốt bơ áo đều lên bông cải.

Bước 4: Hoàn thành

Cho thịt gà, hành tây baby, bông cải xanh ra dĩa, rưới thêm một ít nước sốt lên lên là hoàn thành.

4. Salad ức gà áp chảo sốt húng quế

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 miếng ức gà

20g húng quế (chỉ lấy lá)

2 nhánh tỏi

3 củ hành tím 1-2 quả ớt (nếu ăn được cay)

Dầu oliu

Muối

Đường

Hạt tiêu

Các bước làm ức gà áp chảo sốt húng quế

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên, các bạn mang toàn bộ nguyên liệu đi rửa sạch. Với ức gà thì rửa sạch, sử dụng khăn hoặc giấy ăn để thấm khô nước. Tiếp đến, bạn dùng dao khứa vài đường song song lên phần thịt để dễ ướp gia vị.

Salad ức gà áp chảo sốt húng quế

Bước 2: Làm sốt

Bạn mang toàn bộ hành tím cắt lát; tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

Sau đó, các bạn cho rau húng quế, tỏi, hành tím vào máy xay. Để làm nước sốt, bạn cho thêm nguyên liệu đã chuẩn bị gồm: hạt điều, 1 thìa canh đường, 1 thìa dầu oliu, chút ớt, muối.

Bật máy và xay đến khi được hỗn hợp nhuyễn mịn.

Bước 3: Tiến hành làm ức gà áp chảo sốt húng quế

Chị em rắc 2 muỗng muối và hạt tiêu lên thịt gà, dùng tay đã bao túi nilon rồi xoa đều.

Bạn bắc chảo lên, đun nóng chảo rồi cho 1 thìa dầu oliu vào. Đợi dầu nóng thì bạn cho ức gà vào áp chảo. Để thịt không bị khô, khi mặt thịt đã chuyển sang vàng nâu thì bạn trở mặt. Tiếp tục áp chảo đến khi thịt chín thì gắp ra.

Sau đó, các bạn quét 1 lớp sốt lên dĩa, cho ức gà áp chảo lên trên và thưởng thức ngay khi còn nóng nhé!

Món ức gà áp chảo sốt húng quế có hương vị đậm đà, hấp dẫn với phần sốt húng quế lạ miệng. Ức gà chế biến theo công thức này có độ mềm, hơi dai nhưng không hề bị bở đâu nhé.

Một số lưu ý khi chế biến món ức gà áp chảo tại nhà

Cách sơ chế ức gà:

Lọc bỏ da, rửa sạch với nước rồi dùng muối hột chà xát trực tiếp lên miếng ức gà. Sử dụng hỗn hợp rượu và gừng cắt lát, đập dập bóp đều lên. Sau đó rửa lại thật sạch với nước, để ráo.

Hoặc bạn có thể cho ức gà ngâm trong nước cốt chanh pha loãng từ 15 – 20 phút, vớt ra, xả lại với nước lạnh và để ráo.

Phần thịt ức gà thường sẽ khá cứng và có độ dày không đồng đều nhau. Vì vậy, khi áp chảo, các bạn hãy đặt miếng thịt ở giữa để ức gà chín đều nhé.

Nên mua ức gà còn tươi ngon để đảm bảo hương vị.

Hy vọng với những công thức chế biến món ức gà áp chảo mà chúng tôi vừa gợi ý có thể giúp các bạn làm ra những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Đừng quên theo dõi chúng tôi để học thêm nhiều công thức nấu ăn ngon nhé!



