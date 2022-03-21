Luộc trứng cút lộn bao lâu thì chín? Cách luộc trứng cút lộn ngon

Ban đầu khi cầm vào quả trứng, các bạn sẽ cảm cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài. Nên chọn mua quả mà khi cầm trên tay có cảm giác ấm tay, bởi đây là những quả còn tươi và mới ra lò.

Nhiều bạn thường có thắc mắc không biết trứng cút lộn luộc bao lâu thì chín? Luộc trứng tuy đơn giản nhưng để giữ được trọn vẹn hương vị các bạn cần lưu ý nhiều điểm. Bài viết bên dưới chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cách luộc trứng chim cút lộn đúng cách thơm ngon nhưng vẫn giữ được chất dinh dưỡng . Cùng vào bếp các bạn nhé.

Nên chọn mua những quả có vỏ bóng và nhẵn, không bị dập nát hay không ngả sang màu nâu sậm. Ngoài ra, các bạn không nên chọn mua trứng lộn đã già, vì khi luộc lên ăn sẽ bị xác, ăn sẽ không ngon.

Hiện nay thị trường có rất nhiều nơi bán trứng cút lộn. Vì vậy, các bạn cần cân nhắc kỹ trước khi mua nhé. Tuỳ thuộc vào nhu cầu, điều kiện tài chính mà bạn có thể chọn mua thực phẩm sao cho chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lượng calo trong trứng cút luộc

Theo Healthline, trung bình 1 quả trứng cút nặng 9 gram. Với trọng lượng này, hàm lượng chất dinh dưỡng có bên trong mỗi quả trứng cụ thể như sau:

Calo: 14 calo

Protein: 1gr

Chất béo: 1gr

Choline: 4%

Riboflavin: 6%

Folate: 2%

Axit pantothenic: 3%

Vitamin B12: 6%

Chất sắt: 2%

Photpho: 2%

Selen: 5%

Cách luộc trứng cút lộn

1. Cách luộc trứng cút lộn ngon

Nguyên liệu

40 quả cút lộn

1 nồi nước

1 túi bóng

Cách thực hiện

Bước 1: Bạn cho trứng cút đã được rửa sạch vào túi bóng và buộc lại thật chặt. Tiếp đó, bắc một nồi nước lên bếp, cho túi trứng cút vào đun sôi trong khoảng 8 – 10 phút là được. Luộc xong, các bạn vớt ra, xếp ra dĩa.

Cách luộc trứng cút lộn ngon

Lưu ý: Các bạn không nên luộc quá lâu sẽ làm cho trứng bị khô, màu sắc không đẹp. Các chất dinh dưỡng có trong cũng bị mất đi và rất khó hấp thụ. Nhưng nếu luộc còn sống thì cũng không tốt vì gà chưa chín hẳn sẽ chứa nhiều vi khuẩn.

Bước 2: Pha chanh bột canh để chấm cút.

Để thưởng thức món trứng cút ngon, các bạn hãy pha chế một dĩa bột canh với chanh và hạt tiêu xay nhỏ để chấm nhé.

2. Cách luộc trứng cút lộn nhanh

Cách luộc này sẽ phù hợp nếu các bạn luộc với số lượng lớn, tầm khoảng vài trăm quả trở lên. Vậy làm thế nào để luộc thật nhanh mà trứng thì vẫn chín đều, giữ được hương vị thơm ngon. Cùng xem ngay bí quyết luộc trứng cút lộn dưới đây nè.

Chuẩn bị nguyên liệu

Trứng cút lộn: 100 quả

Muối

Túi bóng

Nồi

Nước lạnh

Các bước luộc trứng cút lộn siêu nhanh

Bước 1: Bạn chọn mua những quả trứng cút mới. Sau đó rửa sạch lớp bụi bẩn bên ngoài, nếu có các vết bẩn cứng đầu thì có thể ngâm với nước muối loãng trong vòng 5-7 phút rồi rửa lại.

Bước 2: Cứ 20 quả trứng cút thì các bạn sẽ sử dụng 1 lít nước. Làm như vậy 100 quả trứng cút thì các bạn cần dùng 5 lít nước.

Cách luộc trứng cút lộn nhanh

Cho trứng vào 1 cái túi bóng, buộc lại, hoặc có thể chia thành nhiều túi nhỏ. Đặt nhẹ nhàng vào nồi và cho nước vào nồi để luộc. Luộc trứng trong vòng 9 phút.

Bước 3: Khi thời gian báo đã đủ 9 phút, các bạn nhanh tay tắt bếp và xách từng túi bóng ra ngoài. Trứng cút lộn luộc ăn nóng cùng với muối tiêu, rau răm và gừng cực kỳ mê ly.

Những lưu ý để luộc trứng cút lộn ngon

Ở phần này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn một số mẹo hay và hữu ích giúp cho trứng trong quá trình luộc lòng đỏ sẽ nằm ở giữa trung tâm nếu như luộc trứng cút. Trong quá trình luộc trứng thì các bạn nên dùng đũa đảo đều trứng nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ.

Để nhận biết khi nào trứng đã chín tới cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần lấy đũa gắp thử. Nếu đũa có thể gắp được tức là trứng đã chín rồi. Ngược lại nếu trứng gắp khó thì đây là quả trứng chưa chín bạn nhé.

Để quá trình bóc vỏ trứng dễ dàng hơn, các bạn cần cho trứng ra ngoài ngâm cùng với nước lạnh 1 lần nữa. Trứng sẽ nguội nhanh hơn và bạn có thể dễ dàng vỏ bóc sẽ dễ hơn nhiều.

Trứng cút lộn luộc bao lâu thì chín?

Trứng cút lộn luộc bao lâu thì chín, đây là câu hỏi của rất nhiều người trong những lần đầu tiên hay đã luộc nhiều lần nhưng hương vị chưa được như ý.

Sau nhiều lần đúc kết và học hỏi kinh nghiệm, chúng tôi nhận thấy thời gian luộc trứng cút lộn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như: số lượng trứng, quá trình đun dùng nhiệt lớn hay nhỏ, dùng nồi thường hay nồi áp suất.

Trứng cút lộn luộc bao lâu thì chín

Nếu các bạn luộc trứng bằng nồi áp suất, số lượng trứng từ 30-100 quả thì chỉ mất khoảng 5 phút là trứng có thể chín. Còn nếu luộc bằng nồi thường thì 8-9 phút là vừa đẹp.

Còn nếu luộc trên 100 quả, các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn, từ 10-12 phút với lửa vừa. Các bạn cũng không nên để lửa lớn quá, làm như vậy thì trứng sẽ bị khô và ăn không được ngon.

Các món ăn từ trứng cút lộn mà ai cũng nghiền

Ngoài trứng cút lộn luộc thì các bạn cũng có thể biến tấu thành nhiều món ăn ngon được làm từ trứng. Dưới đây là 3 món ăn được chế biến từ trứng cút lộn mà các bạn có thể tham khảo.

1. Trứng cút lộn chấm muối chanh

Đây là món ăn cung cấp cho chúng ta khá nhiều vitamin và chất đạm, lại dễ dàng chế biến.

Các bạn chỉ cần lưu ý ở bước luộc trứng và pha muối chấm sao cho thật hấp dẫn. Như vậy bạn là bạn đã có một món ăn vừa thơm ngon lại có giá trị dinh dưỡng cao.

Muối chấm các bạn có thể sử dụng cùng với một một ít gừng, ớt để gia tăng hương vị cho món ăn.

2. Trứng cút lộn xào me

Nhắc đến những món ăn được chế biến từ trứng cút lộn thì bạn không thể bỏ qua món cút lộn xào me, món ăn vặt phổ biến của nhiều bạn học sinh, sinh viên.

Trứng cút lộn xào me

Với nước sốt chua chua của me, ngọt ngọt đến từ trứng cút lộn hòa quyện đem lại một hương vị mà chắc chắn không ai có thể bỏ qua.

3. Trứng cút sốt sa tế

Từ trước đến nay, người ta chỉ biết đến sự kết hợp của sa tế cùng với các món lẩu nhưng quên đi rằng trứng cút sốt sa tế cũng là món ăn vặt đặc sắc mà các bạn nên thử

Món ăn này đang gây sốt rần rần và được các bạn trẻ truyền tai nhau bởi cách làm khá đơn giản và hương vị hấp dẫn. Nếu bạn đã biết đến món ăn này thì nên thử qua một lần với thời tiết đẹp như thế này vì thực sự nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu!

Trên đây là những thông tin giúp các bạn giải đáp thắc mắc trứng cút lộn luộc bao lâu thì chín? Ngoài ra, bài viết trên còn giúp các bạn học ngay 2 cách luộc trứng cút lộn thơm ngon, nhanh chóng nhưng vẫn giữ trọn vị. Cùng vào bếp và thực hiện ngay món ăn này để chiêu đãi cả nhà nhé!