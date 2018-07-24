Hướng dẫn cách ủ đậu nành lên mầm nở đều và nhanh tại nhà đơn giản

Từ lâu, chị em phụ nữ đều biết rằng mầm đậu nành là thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là cải thiện tình trạng thiếu hụt nội tiết tố và giúp duy trì sức khỏe và sắc đẹp, sinh lý của phái nữ, cùng xem hướng dẫn chi tiết cách ủ đậu nành lên mầm đều và nhanh nhé!

Tuân thủ theo các bước hướng dẫn cách ủ mầm đậu nành và gặp khi thời tiết ấm áp thì bạn hoàn toàn có thể thu hoạch được mầm đậu nành rất nhanh, chỉ sau khoảng từ 3 đến 5 ngày. 1. Thông tin dinh dưỡng trong mầm đậu nành Mầm đậu nành (đậu tương) là nguồn bổ sung dưỡng chất thiết yếu dồi dào cho cơ thể. Thành phần dinh dưỡng trong mầm đậu nành rất đa dạng và phong phú.Bao gồm: hàm lượng cao Protein, Lipid, Carbohydrates, chất xơ, vitamin và các khoáng chất.

Đặc biệt Isoflavone (phytostrogen) trong đậu nành có hàm lượng đứng đầu trong giới thực vật. Hoạt chất này tương tự như hormone estrogen trong cơ thể nữ giới. Có vai trò tạo nên những đặc trưng của nữ giới: cơ thể mềm mại nữ tính, vóc dáng thon gọn cũng như hình thành các đặc trưng về sinh lý nữ. Mầm đậu nành là nguồn bổ sung dưỡng chất thiết yếu dồi dào cho cơ thể Mầm đậu nành có nhiều dưỡng chất tốt nên bạn có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Quy trình ủ mầm đậu nành cũng không mất quá nhiều công đoạn hay quá cầu kỳ trong cách chăm sóc. Cùng bắt tay vào thực hiện cách ủ đậu tương ngay thôi nào!

Cách ủ mầm đậu nành khá đơn giản có thể thực hiện ngay tại nhà 2. Nguyên liệu cần chuẩn bị cho cách ủ đậu nành lên mầm tại nhà đơn giản Bạn cần chuẩn bị các nguyên, vật liệu sau để thực hiện ủ mầm đậu nành: Nguyên liệu: Khoảng từ 200 đến 300g hạt đậu nành tươi. Lượng đậu nành này sẽ giúp thu được rất nhiều mầm đậu nành. Sau lần đầu tiên thử làm mầm đậu nành, bạn hãy căn chỉnh khối lượng để đạt được lượng mầm đậu nành muốn thu hoạch được. Các dụng cụ: Rổ, rá, khay có thể thoát nước và tránh được tình trạng bị ứ nước gây nguy cơ hạt không thể nảy mầm được.

Khăn mềm hoặc vải để giữ độ ẩm cho mầm đậu nành. 3. Các bước ủ đậu nành Bước 1: Khi vừa mua đậu nành về, bạn nên thực hiện ngay thao tác chuẩn bị ủ mầm đậu nành. Bạn rửa sạch và loại bỏ các hạt lép, hạt hỏng. Ngâm đậu nành trong nước ấm và để qua đêm Tiếp theo, bạn ngâm hạt đậu nành trong nước ấm từ 38 – 40 độ và khoảng 10 -12 tiếng. Khi quan sát thấy hạt đậu đã nhú mầm thì bạn bỏ ra dội qua với nước lạnh Bước 2: Trải đều hạt đậu nành vừa ngâm trong nước ấm trên vào trong rổ/rá đã chuẩn bị từ trước.

Tiếp theo, bạn làm ướt khăn/vải rồi vắt cho bớt nước. Sau đó, gấp lại và phủ lên phía trên của hạt đậu nành. Bước 3: Cho rổ/rá hạt đậu nành xả trực tiếp dưới vòi nước sạch. Để rổ đậu nành đã úp khăn dưới vòi nước lạnh, xả nước lạnh vào rổ Tiếp theo, đặt rổ vào nơi có thoáng mát và không có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Bước 3: Duy trì tưới nước đều đặn để đậu nành lên mầm mỗi ngày. Nhớ lưu ý đảm bảo giữ được độ ẩm cần thiết của khăn phủ bên trên và hạt đậu. Chỉ sau khoảng từ 4 đến 5 ngày mầm đậu nành đã nảy mầm lên đều đặn Nếu ủ mầm đậu nành trong thời tiết ấm áp thì chỉ sau khoảng từ 4 đến 5 ngày mầm đậu nành đã nảy mầm lên đều đặn. Vậy là bạn đã có thể thu hoạch mầm được rồi! >>> Xem thêm: - Uống sữa đậu nành có tác dụng giảm cân không? - Cách làm sữa đậu nành tại nhà đơn giản chỉ mất vài tiếng mỗi ngày Không để mầm đậu nành nơi có nhiều ánh sáng Trong hướng dẫn cách ủ đậu nành, bạn cần lưu ý để đậu nành vào nơi không có ánh sáng chiếu tới. Với cách ủ đậu nành khá đơn giản vừa chia sẻ, bạn có thể tranh thủ bỏ ít thời gian để tự thực hiện tại nhà. Mầm đậu nành thu được vừa chất lượng vừa đảm bảo an toàn vệ sinh sẽ giúp bạn yên tâm sử dụng mà không lo ngại bất cứ vấn đề gì đến sức khỏe. Hãy bắt tay vào thực hiện ngay nhé!

'Tất tần tật' cách uống và sử dụng sữa đậu nành để giảm cân, cải thiện làn da giúp phụ nữ sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo Vốn là thức uống quen thuộc với khả năng giải độc, thế nhưng sữa đậu nành còn có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, vóc dáng và nhan sắc của phụ nữ.

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