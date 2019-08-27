Hướng dẫn cách nấu bún măng vịt ngon, đơn giản, ăn hoài không chán tại nhà

Cách nấu bún măng vịt ngon không quá khó như nhiều chị em vẫn nghĩ. Chỉ cần chị em nắm được công thức chuẩn để nấu bún măng vịt.

Bún măng vịt là món bún nước ngon, độc đáo, quen thuộc của ẩm thực Việt Nam. Món bún này là kết hợp của nước dùng được nấu từ thịt vịt, nước dùng ngọt thanh, trong, miếng thịt vịt ngon dai chấm kèm nước mắm gừng rất đậm đà, sợi bún mềm, măng tươi ngọt giòn. Tô bún măng vịt thơm ngon, đậm đà vừa nóng hổi lại có tính mát (tính hàn trong thịt vịt).

- 500 gr măng tươi

- Tiết vịt

- Giá, rau răm, gừng, muối, đường, hành phi, hành lá.

- Bún tươi

Nguyên liệu để nấu bún măng vịt măng tươi

Hướng dẫn cách nấu bún măng vịt:

Bước 1: Rửa sạch vịt với nước muối có vắt vào thêm ít chanh, tiếp theo, dùng củ gừng đã được dập để chà xát lên vịt, sau đó bạn đem rửa qua nước lạnh, để ráo.

Bước 2: Đun sôi nồi nước với 1 muỗng cà phê muối. Khi nước sôi, cho măng vào luộc trong khoảng 40 phút với lửa vừa. Đổ ra rổ rồi xả qua nước lạnh thật sạch rồi để ráo.

Bước 3: Nấu nồi nước sôi rồi cho vịt vào luộc. Cho vào nồi một củ gừng chẻ đôi, một củ hành tây chẻ đôi, ít hành lá, 1 muỗng cà phê muối. Khi nước sôi, hớt bỏ bọt và mỡ.

Bước 4: Khi vịt đã được luộc chín, bạn đem chần sơ qua nước lạnh để da vịt không bị thâm đen. Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn.

Đem luộc chín phần tiết và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn

Bước 5: Đặt chảo lên bếp rồi đun nóng với 1 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi hành vào phi thơm. Sau đó, cho măng vào xào rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn, gồm ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường.

Xào măng cho ngấm đều gia vị

Xào cho ngấm đều gia vị rồi trút măng vào nồi nước luộc vịt. Thêm vào nồi nước luộc vịt và 5-6 gốc hành lá. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Bước 6:

Pha nước chấm gồm: 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê ớt băm trộn đều, 4 muỗng cà phê gừng giã nhuyễn, 3 muỗng cà phê nước mắm.

Cách trình bày:

Cho bún vào tô, lần lượt xếp tiết canh, thịt vịt lên rồi chan nước dùng, rắc ít măng, hành lá, rau răm và hành khô lên trên.

Vậy là món bún măng vịt ngon, mát cho những ngày nóng nực đã được hoàn thành.

Tô bún măng vịt thơm ngon, đậm đà vừa nóng hổi lại có tính mát

2. Cách nấu bún măng vịt măng khô

Nguyên liệu làm vịt nấu măng khô:

- 500g thịt vịt

Lưu ý: Nên chọn vịt đực và vịt có tuổi thọ trên 1 năm để cảm nhận độ săn chắc của vịt và nấu món vịt nấu măng khô ngon hơn.

- 200g măng khô

- 2000ml nước dùng gà

- Mắm

- Gừng

- Rượu

- 3 muỗng cà phê hạt nêm

- ½ muỗng cà phê tiêu

- Hành lá

- Muối

- Dầu ăn

- 1 nắm hành tím

Học cách nấu bún măng vịt

Các bước tiến hành:

- Thịt vịt đem rửa sạch và sát muối. Dùng rượu gừng để rửa cho hết mùi hôi rồi lau khô. Đem chặt vịt thành miếng vừa ăn.

- Ướp thịt vịt với gia vị gồm hạt nêm, mắm, hành tím băm, tiêu. Trộn đều và ướp trong 30 phút cho thấm gia vị.

- Cho măng khô vào nồi nước lạnh và luộc cho tới lóc sôi được 3 phút. Rửa lại với nước lạnh rồi luộc tiếp 2 lần như vậy nữa cho đến khi măng mềm và hết nước đen. Cắt thành miếng vừa ăn.

Cho măng khô vào nồi nước lạnh và luộc cho tới lóc sôi được 3 phút

- Bắc nồi lên bếp và cho thịt vào nồi cùng 300ml dầu ăn. Bật lửa lớn để xào trong khoảng 2 phút cho đến khi thịt vịt thấm đều gia vị.

- Tiếp đó, bạn cho nước dùng vào và đun sôi. Sau đó, vớt bỏ bọt rồi vặn nhỏ lửa. Hầm cho đến khi thịt vịt thật mềm rồi cho hành lá xắt nhỏ vào đảo đều và tắt bếp.

Cách trình bày:

Cho vắt bún vào tô rồi thêm hành ngò lên trên bún. Sau đó, bạn múc nước canh vịt nấu măng khô vào.

Bún măng vịt măng khô

Nếu dùng bánh đa hay phở khô thì bạn đem ngâm sợi phở cho nở mềm rồi trần qua nước sôi rồi thực hiện như bún.

Yêu cầu thành phẩm:

Món vịt nấu măng có phần nước dùng ngon đậm đà có lớp mỡ nổi lên trên, nước hầm màu hơi nâu, thịt vịt mềm vừa phải.

3. Cách nấu bún măng vịt miền trung

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 700 gram thịt vịt tươi

- 200 gram măng tươi

- Tỏi, gừng, hành khô

- Gia vị: bột nêm, nước mắm, bột ngọt, bột canh, dầu điều, muối trắng, hạt tiêu, rượu trắng

- Hành lá, rau răm, rau mùi tàu, các loại rau sống, chanh, ớt

- 1kg bún tươi

Cách nấu bún măng vịt miền trung

Các bước thực hiện:

Bước 1:

Thịt vịt đem làm sạch, dùng chút rượu trắng và gừng tươi đập dập để chà xát nhẹ nhàng lên. Với cách này, các chất bẩn và mùi hôi tanh còn trên da vịt sẽ được khử sạch. Sau khoảng 15 phút, đem vịt rửa lại với nước sạch rồi để ráo và chặt khúc vừa ăn.

Rau đem nhặt bỏ các lá hư, vàng rồi rửa lại sạch với nước, để ráo.

Bước 2:

Dùng một tô lớn để cho vịt vào và ướp gia vị cho vừa ăn. Ướp thịt với bột ngọt, hạt tiêu, tỏi, hành băm nhỏ, nước mắm, bột canh trong khoảng 1 giờ đồng hồ cho ngấm đều gia vị.

Với phần măng, bạn cho vào nồi nước luộc kỹ rồi vớt ra xé nhỏ.

Bước 3:

Đặt chảo lên bếp rồi, cho hành tỏi vào phi thơm. Trút thịt vịt vào xào chín rồi cho thêm 1 lít nước vào. Nấu cho đến khi thịt vịt sôi lên thì hớt bỏ bọt, mỡ vịt ra.

Khi măng đã chín, đủ ngon thì cho phần măng này vào nước luộc vịt đã chuẩn bị

Tiếp theo, bạn cho dầu điều và măng xào vào cho đến khi nồi thịt sôi lên thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn lần nữa rồi tắt bếp.

Bước 4:

Chần bún với nước sôi, cho vào tô rồi bỏ thêm vào ít rau mùi, rau răm, hành lá, với thịt vịt và măng xếp lên tô. Chan nước lên trên, có thể nặn thêm vào chút nước chanh tươi và thưởng thức.

Cách nấu bún măng vịt ngon vừa vừa khử được mùi tanh mà vẫn giữ được hương thơm đặc trưng

4. Cách nấu bún măng vịt miền Bắc

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 1 con vịt đã được làm sẵn

- 200 gram măng tươi

- 100 gram tiết vịt

- Các loại rau: rau răm, giá đỗ, gừng, hành lá

- Hành phi, 1 nhánh gừng, hành tươi

- Các loại gia vị trong nhà bếp: dầu ăn, ớt, chanh, muối trắng, hạt nêm, bột ngọt

- 1kg bún tươi

Thay vì dùng măng khô vừa phải chế biến lẩu vừa không tạo được độ ngọt tự nhiên cho món ăn, bạn nên chọn măng tươi để nấu bún.

Các bước thực hiện:

Bước 1:

Sau khi làm sạch vịt, bạn cho vào chậu một chút nước muối loãng và nước cốt chanh. Trộn đều tay và đem rửa thật sạch. Để khử mùi tanh của vịt, bạn có thể dùng thêm gừng nướng. Sau đó cho ra rổ, để ráo.

Bước 2:

Bắc nồi khoảng 1 lít nước lên bếp, thêm vào 1-2 muỗng cà phê muối trắng tinh. Sau đó, cho măng vào và luộc với lửa vừa phải cho đến khi măng sôi. Đổ măng ra rổ và xả qua với nước lạnh và để ráo nước. Thái măng thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3:

Bắc nồi nước lên bếp, chỉ cần cho ít nước. Thêm một củ gừng cắt lát, chút hành tây, hành lá, muối trắng vào rồi cho vịt vào và luộc, lưu ý để nước ngập vịt.

Thêm một củ gừng cắt lát, chút hành tây, hành lá, muối trắng vào rồi cho vịt vào và luộc, lưu ý để nước ngập vịt

Vặn lửa vừa rồi đun cho đến khi nước luộc vịt sôi thì vớt bớt bọt. Để có nước dùng ngon nhất, bạn nên gạn bớt mỡ trong nồi. Sau đó, bạn cho phần tiết vịt vào luộc chín, đem cắt thành miếng vừa ăn.

Với phần thịt vịt đã chín, bạn chần sơ qua với nước lạnh và để nguội dần. Sau đó, đem vịt ra chặt thành từng miếng vừa ăn, đẹp mắt.

Bước 4:

Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho hành và tỏi vào chảo phi thơm. Sau đó, trút măng vào xào rồi nêm gia vị cho vừa ăn.

Xào măng thật đều tay cho măng ngấm gia vị. Khi măng đã chín, đủ ngon thì cho phần măng này vào nước luộc vịt đã chuẩn bị.

Bước 5:

Pha nước chấm: cho đường, gừng xay nhuyễn, ớt tươi giã nhuyễn vào hòa chung với nước mắm và trộn đều. Dùng kèm món bún này với nước mắm chấm.

Bước 6:

Cho bún chần qua nước sôi rồi cho vào tô, tiếp đó, bạn chan nước dùng lẫn thịt vịt cùng các loại rau lên rồi thưởng thức.

Bún măng vịt ngon nấu theo kiểu miền Bắc

Như vậy, món vịt nấu măng thơm ngon đã được hoàn thành. Với những cách nấu bún măng vịt ngon vừa được chia sẻ trên, vịt vừa khử được mùi tanh, mà vẫn giữ được hương thơm đặc trưng thật đơn giản. Các nguyên liệu của món ăn kết hợp mang đến hương vị hòa quyện sẽ khiến cho người dùng ngây ngất khi thưởng thức.